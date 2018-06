Lasciano l' Italia | ma non rinunciano alla disoccupazione | la truffa di 30 extracomunitari

Lasciano la figlia a dormire nella culla - quando tornano a controllarla gli cade il mondo addosso. Aveva solo 7 mesi : una vicenda atroce e purtroppo tutta italiana : È il timore di ogni genitore: una fatalità in grado di realizzare il peggior incubo, la morte di un figlio. Non c’è dolore più grande nel raccontare una vicenda terribile e agghiacciante accaduta a Milano. Una neonata di 7 mesi è morta nella mattinata del 18 giugno dopo aver ingerito un piccolo tappo. La piccola è stata portata subito all’ospedale Buzzi, nella zona nord ovest della città, ma non c’è stato nulla da fare. La ...

Un ex commissario Ue attacca l'Italia all'Expo di Rotterdam. E i nostri delegati Lasciano la sala : Il governo "giallo-blu" di M5s e Lega, come ogni altro governo, andrà giudicato dai fatti ma il suo solo avvento sembra aver fatto perdere aplomb e lucidità a parte del mondo politico europeo. Dopo la bagarre scatenata dall'insultante editoriale apparso sullo Spiegel?, che ci ha bollato come "oziosi accattoni", la polemica ha continuato a lievitare dopo le parole, forse parzialmente fraintese, del ...

Un altro commissario Ue attacca l'Italia all'Expo di Rotterdam. E i nostri delegati Lasciano la sala : Il governo "giallo-blu" di M5s e Lega, come ogni altro governo, andrà giudicato dai fatti ma il suo solo avvento sembra aver fatto perdere aplomb e lucidità a parte del mondo politico europeo. Dopo la bagarre scatenata dall'insultante editoriale apparso sullo Spiegel?, che ci ha bollato come "oziosi accattoni", la polemica ha continuato a lievitare dopo le parole, forse parzialmente fraintese, del ...

Italia - dopo Bernardeschi anche Zaza e Immobile Lasciano Coverciano : Coverciano - Primo allenamento per la nuova Nazionale di Roberto Mancini a Coverciano: il gruppo azzurro a disposizione del ct, dopo aver perso Emerson e Marchisio per infortunio, ha salutato anche ...

Rivoluzione a Italia's Got Talent : Luciana Littizzetto e Nina Zilli Lasciano il programma : ecco chi le sostituirà : Grandi novità per la nuova edizione di Italia's Got Talent. Nella prossima edizione dello show che vedremo in onda il prossimo autunno su TV8 e SkyUno, ci sarà un quartetto di...

Ilva - governo propone trasferimento di 1.500 lavoratori a una società di Invitalia. I sindacati Lasciano il tavolo : Nulla di fatto all’ultimo incontro tra governo, sindacati e azienda sul futuro dei lavoratori dell’Ilva dopo la cessione alla cordata guidata da ArcelorMittal. La trattativa sulla nuova bozza di accordo non partirà nemmeno: i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom hanno lasciato il tavolo parlando di “testo non condivisibile” perché “gli esuberi restano” e “Mittal non si è mossa di un ...

Migranti - estremisti di destra francesi Lasciano confine italiano : Tuttavia, secondo Espino "la missione è stata un successo" perchè "siamo riusciti ad attirare l'attenzione mediatica e politica sul Colle della Scala".Dopo aver costruito "un confine simbolico" per "...