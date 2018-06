Lascia morire il figlio di 4 anni e getta il corpicino in mare | arrestata mamma orco

Noi in mare per non Lasciarli morire : I nostri amici, colleghi, con 106 persone esauste e vulnerabili e tante altre sulle navi delle autorità italiane, sono da giorni in mare, stanotte con onde alte e vento forte, in una lunga e assurda traversata verso la Spagna. Nel frattempo la zona di ricerca e soccorso resta sempre più scoperta, 41 persone sopravvissute a un naufragio recuperate da una nave americana sono restate per ore in attesa che qualcuno se ne assumesse la ...

Inghilterra - giovane Lasciato morire di stenti in casa dalla famiglia : Arriva dall' Inghilterra una storia che potrebbe sembrare la trama di un film dell'orrore, ma che altro non è che pura e semplice cronaca. La news è del Daily Mail . Siamo nello Yorkshire , in una casa di periferia, ribattezzata ad hoc 'casa degli orrori', per via della terribile realtà che celavano quelle quattro mura. Al suo ...

Inghilterra - 18enne Lasciato morire in casa : "pesava meno di 6 pietre" : Lo hanno lasciato morire nel sua camera. Ad ucciderlo la mamma, la nonna e la sorella che non si sarebbero prese cura di lui fino a ridurlo uno scheletro . La dietologo ha paragonato le sue condizioni ...

La casa degli orrori - 18enne Lasciato morire da mamma - nonna e sorella. Nello zaino lo scheletro di un neonato : Un ragazzo di 18 anni morto di stenti. Ad "ucciderlo" la mamma, la nonna e la sorella che non si sarebbero prese cura di lui fino a ridurlo uno scheletro, tanto da definire le sue...

Lasciano morire di fame e sete la figlia di due mesi - genitori arrestati : All'arrivo dei soccorsi la piccola era già morta. Poche ore prima gli assistenti sociali avevano visitato la casa per un altro figlio già allontanato dalla coppia ma non avevano segnalato alcun pericolo per la piccola.Continua a leggere

“L’avete Lasciato morire”. Rabbia in ospedale : a soli 8 anni - si presenta con dei sintomi sospetti ma i medici decidono di non effettuare le analisi del sangue - dimettendolo in fretta e furia. Un errore terribile che ha distrutto una famiglia : Una morte drammatica che fa gridare di Rabbia e dolore, la scomparsa di un bambino avvenuta a soli 8 anni e che poteva essere evitata con un semplice esame del sangue che però non è mai stato effettuato, come rivelato dalle indagini che sono state svolte successivamente. Al ragazzo, che si era recato in ospedale per i forti dolori, era stato diagnosticato soltanto un po’ di mal di stomaco accompagnato da tonsillite. E invece Callum ...

Fuma marijuana e Lascia i due figli morire in macchina sotto al sole : “Volevo dargli una lezione” : Fuma marijuana e lascia i due figli morire in macchina sotto al sole: “Volevo dargli una lezione” “Scappavano sempre dalla macchina, così li ho chiusi dentro per dargli una lezione”, questa la giustificazione che Cynthia Marie Randolph, texana, 24enne all’epoca dei fatti, ha dato alle autorità. La donna dovrà trascorrere i prossimi 40 anni in […]

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo Lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...