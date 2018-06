Lagarde | FMI si prepara a missione in Italia

FMI - Christine Lagarde ribadisce l'importanza delle riforme strutturali : "La finestra di opportunità è ancora aperta", ha dichiarato il numero uno del Fondo Monetario Internazionale , Christine Lagarde , ai ministri delle finanze e ai banchieri centrali riuniti a ...

Fmi - Lagarde : 'finestra ancora aperta' - fare riforme : New York, 19 apr. , askanews, Dopo avere detto ripetutamente che i Paesi devono 'aggiustare il tetto' approfittando del fatto che ancora 'il sole brilla', Christine Lagarde lancia un messaggio ai ...

Valute virtuali spinte da Lagarde (FMI) : "Potrebbero cambiare la finanza - ma..." : Le criptoValute sono in ripresa, al punto che ci si comincia a chiedere se la lunga fase di correzione delle Valute virtuali cominciata nel 2018 sia alle spalle. Il dubbio forse ce lo porteremo avanti ancora per un po', mentre è una certezza l'importante apertura che arriva addirittura dal FMI, per bocca del suo numero uno Christine Lagarde.In un post sul blog ufficiale del Fondo Monetario Internazionale, la timoniera dell'organismo economico ha ...

Fmi : rallentamento Pil entro 2020. Lagarde : quadro globale attuale luminoso - nubi più scure in vista : Ci potrebbero essere problemi per la crescita mondiale andando in avanti. E' quanto si legge nel World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale. "La crescita globale è attesa in ...