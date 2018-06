Labiopalatoschisi | Alessandra | «La mia bimba nata con quel labbro a metà»

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il prima e il dopo nella vita diè segnato dal giorno dell’ecografia morfologica. «», le ha detto il primario dell’ospedale a cui si era rivolta per i controlli medici, una parola che fino amomentonon aveva quasi mai sentito. «Non conoscevo questa patologia, non sapevo quali fossero le sue complicazioni. È stato lì che la nostra vita è cambiata del tutto», racconta al telefono. Il giorno successivo si è sottoposta all’amniocentesi e l’esito ha escluso diverse sindromi. «Così io e mio marito abbiamo deciso di portare avanti la gravidanza». «Ho dovuto fare numerosi controlli, abbiamo iniziato a cercare un Centro specializzato. Ci si è aperto un mondo sconosciuto». Una realtà di cui in Italia si è fatta portavoce soprattutto la Fondazione Operation Smile Italia Onlus garantendo assistenza gratuita alle famiglie che convivono con questa ...