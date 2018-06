La Viperina sarebbe un enzima naturale contro virus come Epatite C | Zika | Dengue

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) L'si chiamaed è presente nell'organismo dei mammiferi, umani compresi, ed è in grado di accelerare la sintesi di una molecola che interferisce con la replicazione virale. La scoperta è fondamentale per la lottaalcune malattie mortali e non e l'effetto dell'è già stato verificatodie quello del Nilo occidentale. Sembra che la sua azione sia addirittura migliore di quella degli antivirali prodotti nei laboratori di ricerca farmacologica. I ricercatori che hanno individuato la capacità dell'fanno parte di un team della Penn State University, in Usa ed hanno pubblicato i risultati su Nature. Gli effetti antivirali dellaerano già noti,spiega Craig Cameron, biochimico e biologo molecolare coautore dello studio, ma non se ne conosceva la facoltà di catalizzare la sintesi della molecola ddhCTP, la quale è in ...