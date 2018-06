La vignetta di quest' artista è il miglior commento alla gaffe di Melania

huffingtonpost

(Di venerdì 22 giugno 2018) La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di separare i bambini dai genitori immigrati al confine tra Messico e Stati Uniti ha suscitato un'ondata di sdegno e rabbia in tutto il mondo. Se in un primo momento la situazione sembrava essereata con un parziale dietrofront del presidente, è di nuovo precipitata quando la first ladyTrump è andata a visitare un centro di accoglienza per bambini immigrati con una giacca decisamente poco adatta.Sulla retro della giacca diTrump campeggiava, infatti, la scritta "I really don't care, do u?" ("davvero non mi interessa, e a te?"). L'newyorkese Justin Teodoro è rimasto profondamente disgustato dal gesto della signora Trump tanto da sentirsi in dovere di rispondere in qualche modo. "È stato scioccante e sconvolgente vedere quella giacca indossata dfirst lady", ha ...