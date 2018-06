La verità di Johnny Depp sugli amici | il dolore e le cadute

gqitalia

: Johnny Depp: tutta la verità - infoitcultura : Johnny Depp: tutta la verità - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: «Quindi sei qui per ascoltare la verità? È piena di tradimenti». Le rivelazioni più sconvolgenti di #JohnnyDepp a Ro… - InvinoDivino : Johnny Depp: tutta la verità - Rolling Stone Italia -

(Di venerdì 22 giugno 2018) ‘è malato’, no, ‘sta alla grande': questi i commenti scatenati dalla star americana, per via di una foto con una fan, in cui sembrava un po’ sciupato, seguita a stretto giro da un altro scatto, in versione rockstar, diffuso dallo stesso, in tour con gli Hollywood Vampires. Dove sta la? Nel mezzo, probabilmente. E a raccontarla è proprio lui,, protagonista di un’intervista durata la bellezza di 72 ore con Rolling Stones, organizzata in un mese e 200 mail e svoltasi nella villa dove l’attore vive in affitto a Londra. Multimillion-dollar lawsuits, a haze of booze and hash, a marriage gone very wrong and a lifestyle he can’t afford. In our exclusive new feature, we take you inside the trials of. “I kept trying to figure out what I’d done to deserve this,” he says. ...