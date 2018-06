La valorizzazione dei settori giovanili nei programmi del nuovo Tecnico Antonio

Turismo per Cateno De Luca : 'Partire dalla valorizzazione dei Forti umbertini' : ... favorire la divulgazione delle nostre tradizioni sia attraverso la realizzazione del Museo delle arti e dei mestieri, che organizzando spettacoli folkloristici, sono iniziative indispensabili e ...

Dal whale whatching alla valorizzazione dei sentieri : le proposte di Bordighera Vince per il rilancio del turismo fotogallery : ... partendo da quelle che sono le piccole manutenzioni, con il rifacimento dei marciapiedi e dell'illuminazione, e attuando al contempo una politica di marketing per far scoprire alle persone le ...