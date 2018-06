La serie tv Take Two con Rachel Bilson è il nuovo Castle? Stessa formula | ma ruoli

Taken la serie approda in prima visione su 20 - cast e trama : Arriva in prima visione assoluta sul nuovo canale 20 Taken: ecco trama, cast e anticipazioni della serie tv prequel dell’omonima serie cinematografica Dopo il debutto della scorsa settimana con il match di Champions League Juventus – Real Madrid, il nuovo canale 20 di Mediaset entra nel vivo con la programmazione dedicata alla serie tv e film. Una delle anteprime di rete è la messa in onda di Taken, la serie tv di genere thriller con ...