La Serie B ha un nuovo sponsor | presentato l' accordo con BKT

BKT è il nuovo title sponsor del campionato di Serie B : Ufficializzato un nuovo e importante accordo siglato tra la Lega Nazionale Professionisti B e BKT, big player nel mercato degli pneumatici Off-Highway. L'articolo BKT è il nuovo title sponsor del campionato di Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Foggia - ecco il nuovo allenatore ma il club rischia stangata e Serie C : Sono ore caldissime per il Foggia che rischia clamorosamente di rovinare quanto fatto nella scorsa stagione, il rischio retrocessione è alto. Nelle ultime ore è stato scelto il nuovo allenatore, si tratta dell’ex Udinese Massimo Oddo, accordo raggiunto nelle ultime ore ma l’ufficialità rischia di slittare per la situazione fuori dal campo che preoccupa il club. Inizia oggi infatti il Processo, 37 deferiti tra calciatori, dirigenti e ...

Piranha Bytes sta lavorando a un nuovo capitolo della Serie Gothic? : Probabilmente negli studi di Piranha Bytes, team responsabile di Risen ed Elex, si sta attualmente lavorando a un nuovo episodio della celebre serie di Gothic.L'indiscrezione sarebbe arrivata direttamente dal canale di Kai Rosenkranz che ha tenuto uno streaming lo scorso 3 giugno, del quale è stata fatta una traduzione in italiano da Piranha Bytes Italia.Nel corso della diretta sono intervenuti Kai Rosenkranz, Björn e Jennifer Pankratz di ...

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della Serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

Nuovo Bmw Serie 8 : il sublime incontro tra il lusso e le prestazioni [FOTO] : La nuova generazione della Bmw Serie 8 raccoglie la tradizione della mitica Gran Turismo degli anni ’90 La presentazione della nuova BMW Serie 8 Coupé aggiunge un capitolo inedito alla lunga storia di vetture sportive sensazionali della prestigiosa casa automobilistica bavarese e porta l’attuale modello dritto nel segmento del lusso con un inizio particolarmente dinamico. La BMW Serie 8 Coupé è un’auto da sogno che vanta eccezionali ...

Serie B calciomercato - Crotone : Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore. Il centrocampista Ahmad Benali riscattato dal Crotone : Giovanni Stroppa allenatore del Crotone in Serie B è cosa fatta. Una scelta che la società ha inteso fare subito

Arriva in Italia DAZN - il nuovo modo di guardare lo sport (e la Serie A) : DAZN (pronuncia DA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming di proprietà di Perform Group, annuncia oggi il suo sbarco nel mercato Italiano a seguito dell’acquisizione dei diritti per la trasmissione in esclusiva di 114 partite a stagione – 3 per giornata - della Serie A per i prossimi 3 anni, fino a giugno 2021. Inoltre, DAZN mostrerà ogni giornata gli highlights degli altri 7 match di Serie ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

E3 2018 : Super Smash Bros. Ultimate è il nuovo capitolo della Serie - ecco un trailer dedicato all'enorme roster di personaggi : Nel corso del Nintendo Direct che si sta svolgendo in questi minuti Nintendo ha dedicato una lunga parentesi a Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro che proporrà un roster di personaggi mai così grande.Il gioco si è preso la scena del Direct con un lunghissimo trailer dedicato all'enorme roster di personaggi, che includerà tutti quelli dei precedenti capitoli del franchise.[news in fase di ...

Mediapro non molla la Serie A : pronta a rivolgersi al nuovo Governo : Mediapro non ha intenzione di arrendersi sul fronte diritti tv: il gruppo spagnolo è pronto a rivolgersi al nuovo Governo. L'articolo Mediapro non molla la Serie A: pronta a rivolgersi al nuovo Governo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tuffi grandi altezze - World Series 2018. INTERVISTA – Il “nuovo” Alessandro De Rose : “Dopo il bronzo mondiale me la voglio giocare con i big” : La medaglia che ti cambia la vita. La rimonta di bronzo ai Mondiali di Budapest con la sfrontatezza e anche il pizzico di fortuna tipici del campione vero sono stati il punto di partenza per la nuova fase della carriera di Alessandro De Rose, specialista dei Tuffi dalle grandi altezze che questa sera, sulle rive del Possum Kingdom Lake in Texas inizierà la sua avventura da “titolare” nelle Red Bull Cliff Diving World Series, la “Coppa del Mondo” ...

Al via le riprese di Tin Star 2 - Tim Roth tornerà? Annunciato il cast del nuovo capitolo della Serie Sky : Al via le riprese di Tin Star 2. Le produzioni originali Sky continuano ad alzare l'asticella della serialità in tutto il mondo e mentre il pubblico italiano ha ancora nella testa il gran finale (ancora molto discusso) de Il Miracolo, hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese di Tin Star 2 che andrà in onda nel 2019 su Sky Atlantic. Dopo gli ottimi ascolti della prima stagione e il successo presso la critica, la serie creata da ...

Serie C Vicenza - ufficiale : Rosso è il nuovo proprietario : Vicenza - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro ...