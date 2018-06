La Roma ufficializza ingaggio di Justin Kluivert | contratto fino al 2023

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) CALCIOMERCATO– La“ha acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore olandese, dall’AFC Ajax, a fronte di un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile,ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte dellae del Calciatore di determinati obiettivi sportivi”, spiega il club giallorosso in una nota. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, la“riconoscerà all’Ajax un importo pari al 10% del valore eccedente i 25 milioni di euro del prezzo di cessione,ad un massimo di 4 milioni di euro. Conè stato sottoscritto unal 30 giugno”. (AdnKronos) L'articolo LadialCalcioWeb.