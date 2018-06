La risposta del ministro Grillo sui vaccini e quella dell' Europa ai dazi di Trump Le

Inter - Nainggolan è nerazzurro : ecco la risposta del belga ai tifosi della Roma : L’Inter ha piazzato il colpo Radja Nainggolan, i nerazzurri a questo punto si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione, il belga rappresenta infatti un top player. La conferma dell’accordo arriva direttamente dal calciatore: “Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Sono parole del quasi ex Roma che sul proprio profilo Instagram ha ...

Deferimento Parma - arriva la risposta del club emiliano : Il Parma risponde alle accuse avanzate dalla Procura Federale, accuse che hanno portato al Deferimento del club “Non abbiamo ancora ricevuto nulla in merito al Deferimento. Lo abbiamo appreso dai mezzi di informazione e questo lo trovo scandaloso, prima sarebbe stato corretto informarci. In ogni caso noi eravamo e restiamo assolutamente tranquilli”. L’amministratore delegato del Parma, Luca Carra, commenta così ...

La risposta a Salvini dell'Associazione Nazione Rom : Roma, 19 giu. , askanews, 'Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ad una trasmissione televisiva di TeleLombardia che intende lavorare per avere un dossier completo sulla presenza dei ...

Perché Sony non consente il cross platform play con Xbox o Nintendo? Ecco la risposta dell'ex presidente di Sony Online Entertainment John Smedley : C'è una ragione molto buona, anche se ovvia, per cui Sony non consente il gioco multipiattaforma con Xbox o Nintendo.Come riporta VG247.com, John Smedley, ex presidente di Sony Online Entertainment - attualmente in Daybreak Games - ha affrontato la questione del disinteresse di Sony nel consentire il gioco multipiattaforma tra playStation e Xbox One o Nintendo Switch.Secondo Smedley, si è trattato solamente di soldi. "Quando ero alla Sony, la ...

Critiche al concerto di Eminem al Bonnaroo Festival - la risposta del rapper : “Non dovreste essere qui” (foto) : Dopo il concerto di Eminem al Bonnaroo Festival, un'ondata di polemiche ha fatto il giro del web a proposito di alcuni effetti sonori impiegati dal rapper durante il suo set al Festival in Tennessee. La scorsa settimana, infatti, Eminem ha calcato il palco del Bonnaroo Festival come headliner, portando la sua musica dal vivo in uno show che ha lasciato interdetti molti dei presenti, e ha diviso i fan di tutto il mondo. Durante l'esecuzione di ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari fidanzati? Arriva la risposta della ragazza : L'ex corteggiatrice si sfoga sui social: "Vorrei che almeno questa fetta di vita rimanesse privata".

Merkel : 'Migranti sfida europa - serve risposta dell'Ue' : Quella delle migrazioni è "una sfida europea che ha bisogno di una risposta europea". Lo ha ribadito la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo video messaggio settimanale, mentre il suo governo è ...

Dazi - arriva la risposta di Pechino a Trump : da luglio nuova tariffa del 25% su beni Usa : Trump aveva annunciato l'approvazione di Dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di 50 miliardi didollari a partire dal 6 luglio. La risposta cinese non si è fatta attendere: stessa tariffa aggiuntiva in vigore dallo stesso giorno.

"Omphalos soffre della sindrome di Calimero". La risposta dei parlamentari Lega alle dichiarazione dell'associazione lgtb : UMWEB, "Si vede che l'onorevole Riccardo Magi, autore di una interrogazione sul caso, e il presidente di Omphalos soffrono della sindrome di Calimero. Ogni occasione è buona per fare il piagnisteo" ...

MotoGp – Lorenzo promette fedeltà alla Ducati - la risposta di Dovizioso è pungente : Lorenzo aiuterà Dovizioso a vincere il Mondiale nel 2018 o favoreggerà il suo futuro compagno di squadra Marc Marquez? La promessa del maiorchino e la risposta del forlivese-- L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp ...

Mario Orfeo - l'indiscrezione di Dagospia sulla direzione della Gazzetta dello sport : Urbano Cairo aspetta risposta : ... Mario Orfeo , per rispondere a Urbano Cairo che gli avrebbe offerto la pesantissima poltrona di direttore della Gazzetta dello sport . Come riporta Dagospia , Orfeo è in scadenza di mandato in Rai, ...

Stadio della Roma - Parnasi offrì casa all'assessore Maran. La risposta : "A Milano non si usa" : Gli uomini del gruppo riferiscono: "Gli abbiamo proposto un appartamento ma lui ha risposto di no dicendo che lui 'non voleva prendere per il c... chi lo ha votato'. Abbiamo fatto una brutta figura, sembravamo i Romani dei film quando vanno a Milano"

Migranti - commissario Ue : “Su Aquarius non faccio il gioco del biasimo. Problema europeo - serve risposta europea” : “Non faccio il gioco del biasimo. Molta attenzione è stata data alla vicenda di Aquarius, ma questo è solo un incidente“. In queste ore “l’Italia sta salvando altri 900 Migranti, mantiene le sue responsabilità” e va ringraziata “per gli erculei sforzi che ha fatto negli ultimi tre anni“. Il commissario europeo all’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ha commentato così la vicenda della nave ferma ...

Jurassic World può diventare realtà? Ecco la risposta della scienza : La scienza boccia come pura fantasia. La clonazione dei dinosauri a partire da un loro frammento di osso, come intendono fare i cacciatori di di J.A. Bayona , sarebbe impossibile. Altrettanto improbabile ...