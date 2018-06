La più antica Accademia scientifica del mondo | i Lincei | celebra il suo 415esimo Anno

Umbria - domani notte romantica nei Borghi più Belli : A Panicale la notte romantica sarà scandita dalle note di Beethoven con il concerto della pianista Dalia Lazar e due gli spettacoli in programma alle ore 19 e alle ore 22 all'interno del Museo del ...

Brisighella Romantica. Notte d'amore per la manifestazione nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... suoni e atmosfere lente che accoglieranno i visitatori con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e scenografie ...

23 giugno : la Notte Romantica tra i borghi più belli d'Italia : ... a Morimondo , Milano, tra le varie attività proposte ci sono dei tour dell'Abbazia con i cantastorie e Lovere , Bergamo, si illuminerà con luci artistiche e offrirà spettacoli di musica e teatro. ...

23 giugno : la Notte Romantica tra i borghi più belli d’Italia : Musica, danza, concerti tra i vicoli medioevali e in riva al mare, cene a lume di candela, mostre, visite guidate: ecco cosa ci aspetta il 23 giugno per la Notte Romantica, l’evento che per il terzo anno consecutivo riunirà circa 200 tra i paesi che fanno parte dei borghi più belli d’Italia, per una serata di grande bellezza in cui celebrare l’amore. COSA SI FA Ogni borgo sarà un’emozione diversa, perché in linea con il ...

La dedica romantica di Francesca Vaccaro per Carlo Conti : “Ti amo sempre di più” : Francesca Vaccaro celebra il suo sesto anniversario di nozze su Instagram con una romantica dedica per il marito Carlo Conti. Il conduttore e la costumista si sono sposati nel 2012 e hanno un figlio, il piccolo Matteo. La coppia ha sempre vissuto la relazione lontano dalle luci dei riflettori, rilasciando pochissime interviste. La loro storia ha avuto un inizio in salita, soprattutto a causa dello stile di vita libertino di Carlo Conti, ma oggi ...

Intrappolata nell'ambra mentre consuma il suo ultimo pasto - trovata la più antica rana della foresta pluviale : Istantanee di un 'banchetto' mancato dal Cretaceo: a restituirle è un piccolo pezzo di ambra ritrovato in Myanmar, che custodisce al suo interno il fossile della più antica rana vissuta nella foresta ...

Paleontologia : scoperta in Cina la più antica impronta animale sulla Terra : E’ stata scoperta in Cina l’impronta di uno dei primi animali ad avere calcato il suolo della Terra: risale al periodo Ediacarano, tra 635 e 541 milioni di anni fa. Non è stato ancora possibile individuare con certezza l’autore – si spiega su Science Advances – perché non sono stati trovati resti fossili dell’animale. Le tracce mostrano lunghe file irregolari di impronte parallele che, secondo i paleontologi ...

La lucertola più antica del mondo è italiana : Megachirella Wachtleri è il nome assegnato al fossile di lucertola rinvenuto vent’anni fa alle pendici delle Dolomiti. In questo ventennio le più brillanti menti del MUSE, del Centro studi e ricerche Enrico Fermi e del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam hanno condotto innumerevoli studi sul campione rinvenuto al fine di datarlo e di collocarlo nella scala cronologica dell’evoluzione. Una scoperta rivoluzionaria Tutto è stato ...

L’arte dei graffiti è più antica di quanto pensiamo : i writers più audaci erano di Pompei : Anche se non furono i primi ad usarli, gli antichi Pompeiani trovarono un modo a dir poco curioso di sfruttare quella che oggi chiameremmo “street art”: dalla propaganda politica agli annunci amorosi, L’arte del writing è più antica di quanto pensiamo.Continua a leggere

Dalle Dolomiti la lucertola più antica del mondo : Il Centro di fisica teorica di Trieste e il Sincrotrone protagonisti della ricerca su un fossile della Val Pusteria che retrodata di 75 milioni di anni l'origine dei rettili squamati

Harry e Meghan hanno scelto la luna di miele. Meta noiosa? Assolutamente no - è la più romantica : I primi rumors occhieggiavano all’Africa, come location della luna di miele più attesa dell’anno, scommettendo sul Namibia o il Botswana (dove i novelli Duchi di Assex hanno compiuto, nel 2017, un romantico «safari camp» prima del fidanzamento ufficiale). Qualche afro-scettico, invece, puntava il dito sull’isola caraibica di Nevis, in cui Harry trascorse una vacanza privata con sua madre, la principessa Diana, nel 1993, presso la tenuta di ...