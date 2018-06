La nuova demo VR dedicata a portal si mostra in un trailer

M5S - Fattori : “C’è bisogno di una nuova era. Cambiare Statuto - incontro con attivisti e rete democratica sul territorio” : Elena Fattori esce allo scoperto e pubblicamente rilancia ciò che nei gruppi parlamentari penstastellati aleggia da un po’, alla vigilia della riunione di questa sera. La Fattori ‘giustifica’ l’accentramento delle decisioni che le nuove norme m5s hanno affidato al capo politico Luigi Di Maio: “Nella fase in cui si doveva avere una certa disciplina è stato importante che scegliesse tutto lui, quando saranno scaduti i ...

La Spagna di Hierro e l'impossibilità di una nuova Democrazia Corinthiana : Lopetegui chi? Ieri a più di un tifoso del Real Madrid era venuto il dubbio di non aver letto bene il trafiletto sul sito del club. Perché Julen Lopetegui non era proprio il primo nome sulla lista dei candidati alla successione di Zinedine Zidane. Certo al Real era stato di casa, prima nelle giovani

Puigdemont - procura tedesca chiede nuovamente l'estradizione in Spagna - : Nuova richiesta alla corte d'appello, cui spetterà la decisione finale. Tra le accuse, la ribellione e la malversazione di fondi pubblici

Il tempo della generosità e della chiarezza : chiedo a tutte le forze della sinistra e del campo democratico una nuova proposta per il paese : La crisi istituzionale davanti a cui ci troviamo affonda le radici nella crisi del sistema politico e ancor di più in quella economica che ha minato profondamente la coesione sociale e che oggi mette in discussione la tenuta stessa della nostra democrazia.La precarietà e l'aumento smisurato della povertà e delle disuguaglianze hanno alimentato insicurezze e paure che oggi costituiscono la base sociale del consenso con cui la ...

La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola : Il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola nel paese. Ha inoltre comunicato la presenza di almeno altri nove casi sospetti, con pazienti che hanno mostrato sintomi The post La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.

Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso una nuova epidemia di ebola : L’8 maggio il governo della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato che è in corso nuova epidemia di ebola nel paese. La zona colpita è quella di Bikoro, una città della provincia di Équateur, nel nord-ovest. La dichiarazione è arrivata The post Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso una nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.

Andrea Nahles - la nuova promessa della socialdemocrazia tedesca : Di certo Andrea Nahles sperava in un inizio più semplice. Questa domenica un Congresso straordinario dei socialdemocratici l’ha eletta a capo del partito, ma giusto con il 66 per cento dei voti. Resta comunque la notizia storica, che anche i socialdemocratici, seppur con 18 anni di ritardo rispetto ai cristianodemocratici di Angela Merkel, abbiano ora a guidarli una donna. Ma Nahles si era augurata un viatico migliore. A testimoniarlo la sua ...