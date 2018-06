Lifeline in acque maltesi. Salvini 'nave fuorilegge - aprano i porti e poi la sequestreremo' : Stracarichi dei migranti salvati ieri mattina, in lentissima navigazione in direzione Malta, questa notte i volontari della Ong tedesca Lifeline che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ...

Migranti - Salvini contro Lifeline : “nave fuorilegge è in acque Malta” : Migranti, Salvini contro Lifeline: “Nave fuorilegge è in acque Malta” Prosegue la polemica tra il ministro dell’Interno e la Ong: “Quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare”, ha scritto il vicepremier. La nave intanto precisa: “Battiamo bandiera ...

Lifeline in acque maltesi. Salvini : 'nave fuorilegge'. La Ong mostra i documenti : 'La nostra nave batte bandiera olandese' scrive in un tweet mostrando una conferma di registrazione. Per l'Italia è intervenuta troppo vicino alle coste libiche e in violazione dei codici di condotta -...

Caos migranti - Salvini sfida l'ong Lifeline : "Malta apra i porti alla nave fuorilegge" : Dopo l'odissea della Aquarius un nuovo caso scoppia nel Sud del Mediterraneo. E si chiama Lifeline. La nave della omonima ong tedesca è finita nel mirino...

La nave Lifeline in acque maltesi - Salvini : aprano i loro porti : Roma, 22 giu. , askanews, 'La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti'. Lo ...

Lifeline in acque maltesi - Salvini "nave fuorilegge"/ 239 migranti : "La Valletta apra porti - poi il sequestro" : Lifeline in acque maltesi, Salvini "Nave fuorilegge": il ministro dell'Interno si scaglia contro nave Ong e chiede a La Valletta di aprire i propri porti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:08:00 GMT)

La nave Lifeline in acque maltesi - Salvini : aprano i loro porti : Roma, 22 giu. , askanews, - "La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti". Lo ...

Lifeline - Salvini : nave fuorilegge - Malta apra i porti poi la sequestriamo : È ancora senza una soluzione il caso della nave Lifeline che ieri ha soccorso 400 migranti (tra cui 14 donne e 4 bambini) al largo della Libia. «La nave fuorilegge Lifeline è...

Migranti - Salvini contro Lifeline : "nave fuorilegge in acque Malta" - : Prosegue la polemica tra il ministro dell'Interno e la Ong: "Quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare", ha scritto il vicepremier. La nave intanto ...

Migranti - Salvini contro Lifeline : “nave fuorilegge in acque Malta” : Migranti, Salvini contro Lifeline: “Nave fuorilegge in acque Malta” Prosegue la polemica tra il ministro dell’Interno e la Ong: “Quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare”, ha scritto il vicepremier. La nave intanto precisa: “Battiamo bandiera ...

Migranti - Lifeline : “La nostra nave batte bandiera olandese”. Salvini : “Adesso in acque maltesi - La Valletta apra i porti” : “La nostra nave batte bandiera olandese“. La ong Mission Lifeline, proprietaria dell’omonima imbarcazione intervenuta al largo delle coste libiche per salvare Migranti, vuole chiudere le polemiche col governo italiano e su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Dati che confermano quanto sostenuto da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, ...

Migranti - nave Lifeline mostra le prove : 'Abbiamo bandiera olandese' : "La nostra nave batte bandiera olandese": lo riferisce in un tweet la Lifeline mostrando una conferma di registrazione. Nel documento Amsterdam è il porto "di casa" e il 19 settembre 2017 la data di ...

Migranti - Lifeline su Twitter : la nave batte bandiera olandese - ecco la prova : Dopo gli avvertimenti di Salvini e le accuse di essere una potenziale nave pirata avanzate dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli , la nave Lifeline che ieri ha soccorso 400 Migranti , tra ...

Migranti - Lifeline : “La nostra nave batte bandiera olandese”. Nella notte fornita assistenza a un mercantile : “La nostra nave batte bandiera olandese“. A mettere la parola fine sul giallo dell’imbarcazione Lifeline, intervenuta a largo delle coste libiche per salvare vite umane, è la stessa Ong, che su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Un’ulteriore conferma di quanto sostenuto da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, l’Organizzazione ...