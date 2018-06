La Grecia non è più commissariata Salvarla è costato più del Pil del Portogallo

Lo spread non perdona - c'è il sorpasso : la Grecia ora è considerata più sicura dell'Italia : Continuano le tensioni sui mercati dei capitali [VIDEO]: nella giornata del 7 giugno si è rilevato per alcuni titoli di stato greci a breve un rendimento inferiore ai titoli italiani di pari scadenza. Questo vuol dire che, nella percezione degli operatori finanziari, la Grecia è considerato un emittente meno rischioso dell'Italia rispetto a quella particolare durata temporale. L'incertezza sui provvedimenti concreti, mediante i quali il ...

Jeremy Corbyn vuole restituire alla Grecia i marmi del Partenone : Il Partenone potrebbe finalmente ricongiungersi alle sue statue se il prossimo esecutivo inglese dovesse essere laburista. Mancano ancora quattro anni alle prossime elezioni generali britanniche ma ...

Italexit - il paragone con la Grecia non ha senso : È sbagliato paragonare la situazione italiana attuale a quella della Grecia pre-default. Lo è per una serie di ragioni che non si esauriscono solo nei dati economici dei due paesi e questo va chiarito subito: da giorni si sente infatti parlare di possibile “effetto Grecia” di “non finiremo come la Grecia ma quasi” a causa del fatto che probabilmente Roma studierà (non attuerà) una possibile uscita dall’euro nei prossimi mesi. Il primo errore nel ...

Varoufakis : "Savona non mi somiglia - io volevo la Grecia nell'euro" : Alle elezioni anticipate italiane "ci saremo" e "lo annunceremo il 13 giugno a Milano". Lo ha detto Yanis Varoufakis in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'attuale situazione italiana dice:Mi dispiace che Mattarella avesse accettato come ministro degli Interni un misantropo come Salvini. Mi dispiace che Renzi abbia rinunciato a ottenere da Berlino una politica che rendesse i nostri Paesi compatibili con l'eurozona, lasciando così il ...

Varoufakis : «Savona non mi somiglia Io volevo la Grecia nell'Euro» : E mi dispiace che l'unica preoccupazione di Mattarella fosse bloccare un ministro dell'Economia che aveva espresso ragionevoli preoccupazioni sull'architettura dell'euro». Savona aveva un piano per ...

Governo - le parole di Oettinger non sono una svista. Ma l’Italia non è (ancora) la Grecia : Quando nel 2012 lanciai il primo rudimentale appello contro il rischio di “finanziarizzazione della democrazia”, ero già consapevole che un giorno taluni rappresentanti della leadership europea si sarebbero sentiti in diritto di reputare accettabile che le popolazioni dovessero sostanzialmente sottomettersi al volere dei mercati, e che qualsiasi scelta elettorale alternativa è destinata ad essere punita con l’innalzamento dello spread. È ...

Emergenza spread - non siamo la Grecia ma possiamo diventarlo : La giornata sui mercati è cominciata come peggio non poteva andare: spread sopra i 300 punti, picchi di rendimenti nella curva a due anni (pessimo segnale, significa che c’è attesa di problemi molto gravi e molto imminenti), Borsa di Milano a picco. Non bisogna sopravvalutare i segnali che arrivano dagli investitori. I cambiamenti tendono a essere bruschi verso il basso come verso l’alto. Ma non si può neanche sottovalutare la situazione. ...

Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di formare un Governo, di cui potrebbe far parte Paolo Savona come MINISTRO dell'Economia.

Una ‘squadra’ non solo bianconera a Mykonos : Marchisio & Company sbarcano in Grecia [FOTO E VIDEO] : Claudio Marchisio, Stefano Sturaro, Andrea Barzagli e Marco Storari in Grecia: una ‘squadra’ di campioni non solo bianconeri sbarca a Mykonos Parte della Juventus, dopo la vittoria del suo settimo scudetto consecutivo, si concede una vacanza rigenerante. Accanto ai calciatori bianconeri però spuntano anche altri giocatori non appartenenti ai colori della Vecchia Signora. Claudio Marchio accompagnato dalla moglie Roberta Sinopoli, ...

«L'euro è una minaccia per l'Europa più della Brexit. L'Italia non è come la Grecia - farebbe bene a uscire» : Hague paragona L'Italia alla Grecia , ma fissando un punto importante: 'L'Italia è una grande economia internazionale, la terza più grande dell'eurozona: quando la Grecia era in conflitto con l'euro, ...

FINANZA E POLITICA/ Piga : con Lega e M5s l'Italia non finirà come la Grecia di Syriza : La bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, con la messa in discussione dell'euro, ha portato lo spread in rialzo e la Borsa in calo.

Politico ceco : Grecia e Spagna non hanno diritto a maggiori sovvenzioni UE - : "La Repubblica Ceca è il quarto paese con il debito più basso nell'UE e abbiamo uno dei tassi di disoccupazione più bassi… nel campo dell'economia non creiamo problemi all'UE. Anche in politica estera, ci atteniamo alle decisioni di Bruxelles. Invece la Spagna è tra i paesi con il più alto debito e il più alto tasso di disoccupazione. ...