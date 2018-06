La giacca di Melania con la scritta Non m' interessa affatto ha un

huffingtonpost

: Cose successe mentre dormivate: Melania Trump ha incontrato i bambini migranti con una giacca con scritto “I don’t… - ilpost : Cose successe mentre dormivate: Melania Trump ha incontrato i bambini migranti con una giacca con scritto “I don’t… - Agenzia_Ansa : #Melania #Trump in #Texas, la giacca diventa un caso LE FOTO - Corriere : Melania Trump, la giacca mentre va dai migranti: «I really don’t care, do you?» -

(Di venerdì 22 giugno 2018) In viaggio verso il Texas, per raggiungere il confine tra Stati Uniti e Messico,ha indossato unache ha fatto discutere. Sul retro del capo, color militare, compariva unabianca: "Non mi importa per niente. E a te?". Per quelle parole, sono state date differenti spiegazioni da parte della portavoce e del marito, il presidente statunitense: la prima nega ci sia un significato nascosto, il secondo lo afferma con orgoglio."Spero che vogliate parlare della sua visita ai bambini migranti, e non della sua", ha dichiarato la portavoce della first lady Stephanie Grisham, contattata da Huffpost Us, "Non c'era alcun messaggio nascosto. Dopo quest'importante viaggio in Texas, spero che i media smetteranno di concentrarsi sul suo guardaroba".Il presidente Donald Trump è intervenuto sulla questione, dando in un tweet una versione diversa da quella sostenuta ...