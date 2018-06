La figuraccia è mondiale | il Brasile segna ma l’esultanza dell’allenatore non è

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ilha appenato il gol dell’1 a 0, al ’91, dopo una partita in equilibrio contro la Costa Rica. L’allenatore verdeoro, Adenor Leonardo Bacchi, esplode di gioia e corre verso i propri giocatori. O meglio: prova a correre verso i propri giocatori. Il ct, infatti, si è reso suo malgrado protagonista di una rocambolesca caduta ripresa in tutto il mondo in diretta tv. La partita finirà col risultato di 2 a 0. L'articolo La, ilma l’esultanza dell’allenatore non è all’altezza della situazione proviene da Il Fatto Quotidiano.