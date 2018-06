Knights and Bikes | il titolo ispirato a Secret of Mana e a I Goonies si mostra in un

eurogamer

(Di venerdì 22 giugno 2018)andpotrebbe non essere immediatamente familiare a molti fan dei titoli indipendenti. L'action adventure dipinto a mano non ha ricevuto molte informazioni nell'ultimo anno, tuttavia, un nuovo trailer è improvvisamente comparso in rete (per gentile concessione di IGN) e mette inil gameplay, l'azione e la pericolosa avventura dei nostri protagonisti.Come segnala Gamingbolt,andsi concentra su Nessa e Demelza. I due amici vagano per l'isola di Penfurzy alla fine degli anni '80. I personaggi sono alla ricerca di ogni sorta di mistero e affrontano tutti i tipi di minacce, mentre cercano un tesoro.ofe al film Theandè stato sviluppato da ex dipendenti di Media Molecule. La colonna sonora è stata composta da Daniel Pemberton, meglio conosciuto per film come The Man From UNCLE e Steve Jobs. Il gioco al momento ...