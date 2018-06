Kluivert alla Roma | è ufficiale

Kluivert alla Roma/ Il giorno della firma da giallorosso dopo le visite mediche : Kluivert alla Roma, per il giovane figlio d'arte olandese è il giorno della firma da giallorosso dopo le visite mediche. L'affare è ormai fatto, per Monchi altro acquisto giovane(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Calciomercato - Kluivert alla Roma : si allunga la serie dei figli d'arte in A : Restano invece col cerino in mano Conte e Sarri e, in un certo senso, anche Pochettino e Klopp , accostati a più riprese alla panchina più ambita del mondo. Il dopo Zidane dunque avrà le sembianze di ...

Alla Roma arriva il baby talento Justin Kluivert : Un nome di lusso per la Roma. Nella Capitale è arrivato il baby talento Justin Kluivert. E’ il figlio dell’ex bomber

Kluivert alla ROMA/ Calciomercato - il 19enne presto nella Capitale? Ma papà Patrick frena : "Resti all'Ajax..." : KLUIVERT ALLA ROMA, l'accordo è vicino: l'olandese nella Capitale già nel weekend? Giallorossi scatenati sul Calciomercato, si tratta ancora con l'Ajax(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Justin Kluivert alla Roma - affare quasi fatto : gran colpo di Monchi (e Raiola) : grandissimo colpo di mercato di Monchi. La Roma ha praticamente chiuso per Justin Kluivert, figlio del "mitico" Patrick e uno dei giovani talenti più ammirati del calcio europeo. Kluivert è...

Kluivert alla Roma/ Accordo vicino : l'olandese nella Capitale già nel weekend? : Kluivert alla Roma, l'Accordo è vicino: l'olandese nella Capitale già nel weekend? Giallorossi scatenati sul calciomercato, si tratta ancora con l'Ajax(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Kluivert alla Roma? / Calciomercato news - distanza di 5 milioni tra domanda e offerta : Kluivert alla Roma? Calciomercato news, distanza di 5 milioni di euro tra la domanda dell'Ajax e l'offerta della squadra giallorossa. Il figlio di Patrick pronto a sbarcare in Italia.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:47:00 GMT)