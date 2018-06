Kiwi Browser permette una navigazione veloce e sicura basata su Chromium 68 e WebKit

tuttoandroid

(Di venerdì 22 giugno 2018)è un'applicazione che offre la possibilità di navigare nel web in modoe sicuro ed èsu68 e. Ilblocca le notifiche intrusive, i tracker che invadono la privacy,di accettare in automatico i Cookie e impedisce agli hacker di utilizzare il dispositivo per estrarre le criptovalute. L'articolounasu68 eproviene da TuttoAndroid.