Kate Spade suicida | muore anche il padre L’89enne Earl F Brosnahan Jr non ha retto al

Il dolore di Andy Spade : «Kate - che lottava contro i suoi demoni» : Una terribile depressione. Kate Spade, 55 anni, negli ultimi anni aveva sofferto molto, lottando contro quel demone che, purtroppo, spesso sembra non lasciare scampo. Lo dice oggi il marito Andy, dopo più di 24 ore di silenzio dal tragico ritrovamento del corpo della stilista nel suo appartamento di Park Avenue, New York. E il pensiero non può che non andare ad altri «colleghi» celebri. Alexander McQueen, scomparso nel 2010, e L’Wren Scott, ...

Addio a Kate Spade - l’infelice che vendeva sogni di felicità : Se Anita Loos aveva inventato il fenomeno della It girl fra gli Anni Venti e i Trenta, incarnandone il prototipo nel visino a cuore a gli sguardo malizioso di Louise Brooks, Kate Spade, trovata ieri impiccata nel suo appartamento dopo aver lasciato un biglietto alla figlia adolescente Frances Beatri

La stilista suicida Kate Spade ha lasciato un biglietto alla figlia : "Non sentirti in colpa - chiedi a tuo padre" : Kate Spade da anni era alle prese con la depressione. Lo ha rivelato Reta Saffo, sorella della designer di borse morta suicida il 5 giugno. Saffo ha spiegato che la sorella rifiutava di curarsi perché non in linea con l'immagine allegra e spensierata che aveva creato di sé. Ha aggiunto anche di non essere stata sorpresa dal fatto che si fosse tolta la vita e che più volte ha cercato di farla ricoverare in un centro ...

