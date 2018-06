Juve piace Godin | Chelsea su Manolas e Higuain

Juventus - Pjaca piace a tanti. Ma per ora non lo prende nessuno : TORINO - Cinque minuti scarsi al Mondiale non possono bastare. Marko Pjaca cerca un posto al sole nella Croazia che in Russia è partita bene, ma intanto un pensiero quotidiano al mercato non può non ...

Juve - piace un attaccante francese - : Gli uomini di mercato della Juventus hanno messo gli occhi su un attaccante francese classe 1999. Bridge Ndilu gioca nello Stade Lavallois e, secondo quanto riferisce Ouest France, la dirigenza ...

Gonzalo Higuain sempre più lontano dalla Juventus : 'Sì - mi piacerebbe giocare lì' - è quasi addio : Il futuro di Gonzalo Higuan sempre più lontano dalla Juventus . Il centravanti argentino sarebbe nell'orbita del Chelsea ed è lui stesso a lanciare più di un indizio da Barcellona, ritiro mondiale ...

Juve - senti Benatia : 'Futuro da valutare. Marsiglia? Mi piace Garcia...' : Medhi Benatia , difensore della Juventus , capitano del Marocco al Mondiale di Russia, parla a RMC Sport, affrontando il tema mercato, partendo dall'interesse del Marsiglia : ' Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto . In questo momento la mia priorità è il Mondiale, poi vedremo ...

Calciomercato - Juventus forte su Darmian : al Manchester United piace Mandzukic : Valutazioni in corso, contatti già avviati e un obiettivo concreto: in vista della prossima stagione la Juventus punta su Matteo Darmian. Profilo che piace, il terzino del Manchester Untited è stato ...

Calciomercato - Perinetti : 'Contatti con la Juventus per Perin : ci piace Sturaro' : Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono ...

Ecco perché la nuova maglia della Juventus non piace ai tifosi : 1 di 4 Successiva TORINO - La Juventus ha presentato la nuova maglia 2018-2019, ma deve confrontarsi con il parere negativo dei tifosi. A una buona parte di loro non è piaciuta l'idea di riproporre la ...

Juve - ti piace vincere facile : ora però è il momento di cambiare la Serie A : Questa gestione societaria che ha generato il decimo fatturato al mondo , 405 milioni nella stagione 2016/17, con un dato impressionante: doppiando il Napoli fermo a quota 200 milioni , raggiungendo ...

Calciomercato Juventus - blitz a Torino per Santiago Arias del Psv : il giocatore piace ai bianconeri : Non solo Cuadrado, un altro colombiano per Massimiliano Allegri. La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un terzino destro per il futuro. Perché con la partenza di Stephan Lichtsteiner , "È ...