Jovanotti | «Amo Londra | è una città importante per tutti quelli che amano la musica»

: Jovanotti inizia a cantare e mamma spegne la radio. Amo questa donna. ???? - valigiap_a_p : Jovanotti inizia a cantare e mamma spegne la radio. Amo questa donna. ???? -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Dopo il sold out di Zurigo, Lorenzo live 2018 approda sabato 23 giugno al Forest National di Bruxelles, e lunedì 25 giugno, per la prima volta in un Palazzo dello sport del Regno Unito, alla SSE Wembley Arena di. “Mi fa piacere suonare a– ha dichiarato Lorenzo- Avevo suonato in piccoli club, ma è la prima volta che suoniamo in un vero palazzetto. E’ unaperche come mela. Il mio primo viaggio da ragazzino è stato proprio qui, con lo zainetto in spalla per andare a comprare i 45 giri.noi che amiamo lasiamo cresciuti con il mito di” Per la chiusura del tour arriva il video di Viva la libertà, voluto da Lorenzo come grande omaggio e ringraziamento per il suo pubblico e realizzato proprio per festeggiare il finale di questo tour dei record. Viva la libertà, tratto da Oh, vita! l’album prodotto da Rick ...