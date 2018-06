Jonas Folger è tornato | il tedesco nuovamente in pista per 2 giorni di test

sportfair

: RT @gponedotcom: Sorpresa ad #Aragon: Folger sulla #Kalex-#Triumph: Jonas è tornato per la prima volta in pista dopo l'annuncio a gennaio d… - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: Sorpresa ad #Aragon: Folger sulla #Kalex-#Triumph: Jonas è tornato per la prima volta in pista dopo l'annuncio a gennaio d… - NanouBesac : RT @gponedotcom: Sorpresa ad #Aragon: Folger sulla #Kalex-#Triumph: Jonas è tornato per la prima volta in pista dopo l'annuncio a gennaio d… - MotoGP_RTG : RT @gponedotcom: Sorpresa ad #Aragon: Folger sulla #Kalex-#Triumph: Jonas è tornato per la prima volta in pista dopo l'annuncio a gennaio d… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)inper due importanti giornate disul circuito Motorland Aragonha ritrovato il sorriso! Il giovane pilota di MotoGp, è stato costretto a dire addio alla Yamaha Tech3, ad inizio stagione 2018, a causa di problemi di salute. Poco prima del Gp del Giappone dello scorso anno, ildel team di Poncharal, è stato costretto a rinunciare al resto della stagione per capire le sue condizioni fisiche: in un primo momento si pensava alla mononucleosi, ma dopo una serie di accertamenti è emerso chefosse affetto dalla Sindrome di Gilbert. LaPresse/EXPA Per riprendersi al 100%, ilha deciso di rinunciare al suo posto in Tech3 per il 2018, ma, neiscorsi, èin sella ad una moto per due giornate diha effettuato circa 50 giri in sella ad una Kalex di moto2, prima col propulsore Honda, poi col nuovo motore ...