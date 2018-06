Italia | quasi un terzo dei cittadini non si sente sicuro

Boom di avvocati in Italia : sono 243mila - quasi il triplo dal 1995 - : quanto emerge dal rapporto Censis realizzato per la Cassa Forense che però segnala una perdità di attrattività della professione. Ci sono più donne rispetto al passato, ma guadagnano meno della metà ...

Clima - riscaldamento globale causa morti e sfollati anche in Italia : in un decennio quasi 24mila vittime di ondate di calore : Almeno 157 persone hanno perso la vita a causa del maltempo negli ultimi otto anni, e quasi 24mila sono rimaste vittima di ondate di calore tra il 2005 e il 2016, solo in 23 città Italiane. Il cambiamento Climatico uccide. Se è vero che di queste morti è difficile dire quante siano direttamente legate agli sconvolgimenti del Clima e quante sarebbero avvenute anche in condizioni differenti, gli scienziati sono tutti d’accordo sul fatto che ...

"Sconosciuti" al Fisco : in Italia scoperti quasi 13mila evasori totali : I numeri destano una certa impressione. Non solo lotta al mancato scontrino ma anche lotta ai grandi evasori da parte della Guardia di finanza che, in un anno e mezzo, ha individuato evasori che insieme hanno...

Povertà in Italia - quasi 3 milioni di persone senza alimenti : il rapporto Coldiretti : La poverta' in Italia ha raggiunto livelli esorbitanti. Il recente rapporto Coldiretti sulla poverta' alimentare, presentato ai Giardini Reali di Torino, evidenzia che 2,7 milioni di Italiani, l'anno scorso, sono stati costretti a recarsi alle mense dei poveri o basarsi sui pacchi alimentari per sopravvivere. Le categorie più vulnerabili sono i bimbi, gli anziani e i clochard. Dal dossier Coldiretti si evince che gli over 65 poveri sono circa ...

Quasi 3 mln di Italiani chiedono aiuto per mangiare : Nel 2017, 2,7 milioni di persone in Italia sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare . E' quanto emerge dal rapporto Coldiretti 'La povertà alimentare e lo spreco in Italia', ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Sei azzurri in gara - quasi in formazione tipo : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composta anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Private banking Italiano : esuberanza - quasi - irrazionale sugli Esg : ... e sarà presentato alla prossima Integrated Governance Conference del 19 giugno , PARTECIPA , , è il primo in Italia a fare il punto sulle strategie messe in atto nel mondo del Private e del wealth ...

Migranti - nel Mediterraneo anche una nave Italiana con quasi 1000 persone. Tensione sulla Aquarius : La destinazione per la nave di Sos Mediterranée con i 629 a bordo sembra Valencia, ma: i profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno ha tentato di...

Elezioni comunali - urne aperte per 7 milioni di Italiani - Alle 12 ha votato quasi il 20% : urne aperte dAlle 7 Alle 23 in 760 Comuni , 20 dei quali capoluoghi di provincia, per l'elezione di sindaco e consiglio comunale: sono quasi 7 milioni gli italiani chiamati Alle urne. E diventa un ...

Astrofisico a Miami : “Qui la meritocrazia è una cosa seria. In Italia ostentare ignoranza fa quasi figo” : “La mia università mi paga in un anno quello che in Italia non prenderei in quattro”. L’università di Nico Cappelluti, 39enne di Bellaria, è quella di Miami. Da lì oggi guida la sua equipe di ricercatori, dopo avere ricevuto una mail nel 2015 che gli ha cambiato la vita. Veniva da quasi cinque anni parcheggiato in ufficio, costretto a vivere ogni anno con l’ansia del rinnovo di un assegno di ricerca col quale ...

Investito sul percorso del giro d'Italia - Leonardo è morto dopo quasi un mese di agonia : E' morto dopo quasi un mese d'agonia Leonardo D'Amico, il quarantottenne che era stato Investito la mattina del 9 maggio durante la tappa agrigentina del giro d'Italia. Le sue condizioni erano apparse...

