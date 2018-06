Italia | Malta apra porto a Lifeline

La Capitaneria Italiana ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare la Lifeline : La Capitaneria italiana, riferiscono fonti di governo, ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare la Lifeline. «La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo ...

In un anno sbarcati a Malta 23 migranti In Italia 170mila : Quanti dei 3.116 migranti morti nel Mar Mediterraneo nel 2017 si sarebbero potuti salvare se Malta avesse dato la propria disponibilità ad accogliere più delle 23 persone che l'anno scorso sono sbarcate sulle proprie coste? La domanda è semplice, la risposta impossibile. Ma certamente il fatto che un'isola esattamente a metà strada tra le coste della Sicilia e la Libia, dalle quali sono partiti (e continuano a partire) la maggior parte dei ...

Migranti - Salvini chiude i porti Italiani : 'Aquarius' sbarchi a Malta'. L'isola rifiuta : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arrivera' fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedra' chiudere i porti, sara' costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donera' approdo. Questa la ...

Un secolo di rapporti tra Malta e l'Italia - 1919-2018 - . Storia e foto : ... l'isola crebbe di importanza strategica nello scacchiere del Mediterraneo anche per la presenza della flotta britannica che alimentava l'economia locale parallelamente a quella commerciale favorita ...

Malta : inaccettabili frasi Italia - ma... : 19.16 "Ringrazio il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, per aver confermato che, secondo la valutazione fatta dalla Commissione, Malta si è comportata rispettando le regole internazionali sul caso Aquarius". Così in un tweet il premier maltese, Muscat. "Speriamo che le relazioni bilaterali con l'Italia possano essere normalizzate -scrive- nonostante le dichiarazioni inaccettabili fatte da un ministro del governo".

Migranti e asilo - ecco perché Malta ha fatto più dell'Italia : Se si rapportano le richieste di asilo al numero di abitanti o alla superficie, si vede come lo sforzo maltese sia stato superiore a quello italiano.

Migranti : Avramopoulos - tutti responsabili - non solo Italia-Malta : Sulla vicenda di nave Aquarius non è questione se il comportamento dell'Italia "sia legale o meno, ma se sia adeguato e in linea con la politica migratoria europea. Non seguiremo" la strada di chi ...

Caso Aquarius - migranti a Valencia su navi Italiane. Msf : prima sbarco a Malta o in Italia : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi Italiane. È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del...