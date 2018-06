Italia-Israele | sempre più progetti comuni in cybersicurezza

Cyber security - perché Israele e Italia devono cooperare. Parla Zori Kor - Asero - : L'esperienza israeliana da questo punto di vista è unica al mondo e ha costretto il nostro Paese ad adoperarsi quando per molti la sicurezza del Cyberspace non era ancora una priorità. Che cosa ha ...

Italia-Israele - oltre 7 milioni in campo per l'innovazione : ... l'Italia è interessata a joint venture e ha stretto i suoi legami scientifici e tecnologici con Israele", è il commento del ministro israeliano per la Scienza, la Tecnologia e lo Spazio Ofir Akunis .

"Girone d'Italia". Murales di Sirante a Roma contro Israele : Il Giro d'Italia arriva a Roma, e in via Canova, a due passi da via del Corso, spunta una nuova opera dell'artista Sirante. Il nuovo blitz dello street artist dall'identità ancora misteriosa, che con le sue tele ha accompagnato l'Italia uscita dalle urne alle elezioni del 4 marzo, questa volta, snobba la politica nazionale. E così, a poche ore dall'ascesa al Colle del premier incaricato, Giuseppe Conte, atteso dal presidente Sergio ...

Giù le mani dal Giro d’Italia e da Israele : “Sia chiaro: profanare la memoria di una sopravvissuta alla Shoah e minacciare assalti al quartiere ebraico contro il Giro d’Italia non è una presa di posizione contro Israele, è antisemitismo. Un paese democratico non può permetterlo”. Cosi Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma

Israele dice sì a demolizione della Scuola di gomme della ong Italiana. è in un villaggio beduino. Anp 'Pulizia etnica' : • LA CRONACA DELL'AGENZIA ITALIANA PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE L'Agenzia Italiana per lo Sviluppo e la Cooperazione , ufficio di Gerusalemme, , ha dedicato un reportage alla 'Scuola ...

Giro d'Italia - protesta palestinese contro Israele alla partenza di Assisi : I palestinesi chiedono proprio a quel Giro, che ha esaltato le giornate di sport in Terra Santa, un aiuto concreto per mettere fine alla ...

Israele vince l'ESC2018 con Netta - Italia quinta : la classifica finale : Dopo Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro non vincono l'Eurovision Song Contest 2018 con "Non Mi Avete Fatto Niente" ma conquistano il pubblico europeo che li piazza al terzo posto del televoto.prosegui la letturaIsraele vince l'ESC2018 con Netta, Italia quinta: la classifica finale pubblicato su TVBlog.it 13 maggio 2018 00:50.

