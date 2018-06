Istat : un italiano su 3 pensa di vivere in zona a rischio criminalità : Istat: un italiano su 3 pensa di vivere in zona a rischio criminalità Secondo il rapporto dell'istituto di statistica sulla percezione della sicurezza nel Paese, oltre il 36% delle donne non esce di sera per paura di aggressioni. Nel biennio 2015-1016 la percezione generale migliora comunque rispetto al biennio precedente ...

Chi è Carlo Dragonetti - lo studente italiano che ha conquIstato la Cina : A 24 anni è diventato una stella dei social network cinesi grazie ad un discorso esilarante in occasione della consegna del diploma di laurea. Lo studente originario di Trani è stato persino intervistato dalla tv di Stato locale.Continua a leggere

Carlo Dragonetti - lo studente italiano che ha conquIstato la Cina : il suo discorso di laurea è esilarante : Ci sono tanti altri studenti stranieri che si stanno laureando insieme a me, siamo la dimostrazione che dobbiamo credere in noi stessi, siamo il futuro della Cina e del mondo intero'.

Carlo Dragonetti - il discorso in cinese del 24enne italiano alla cerimonia di laurea che ha conquIstato tutti : “Non smettete mai di lottare per i vostri obiettivi” [VIDEO] : Pugliese, 24 anni, da 4 in Cina a studiare relazioni internazionali e international business all’Università Normale di Shanghai. Carlo Dragonetti è diventato una star del web in pochi minuti grazie al suo discorso alla cerimonia di laurea. Scelto tra 36.000 studenti, ha pronunciato il suo discorso, tutto in cinese, con sicurezza ed orgoglio davanti a circa 8.000 persone, tra cui i genitori arrivati dall’Italia. L’ironia, l’entusiasmo e la ...