Intercettazioni | Bonafede | provvedimento verrà bloccato

Alfonso Bonafede - ministro della Giustizia : "Il provvedimento sulle Intercettazioni verrà bloccato" : Il provvedimento di riforma delle intercettazioni "verrà senz'altro bloccato". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , che ha avviato "una valutazione delle risorse che sono state investite per la strumentazione che la legge rendeva necessaria", che verrà riutilizzata "perché non ci piace buttare soldi"."Il mio impegno prioritario è capire le linee della riscrittura del provvedimento - ha detto ...

