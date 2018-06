Instagram | la nuova funzione Igtv | la tv per condividere video verticali di un' ora

Instagram. Come funziona IGTV - la nuova app dedicata ai video verticali : Instagram raggiunge quota un miliardo di utenti attivi e annuncia l’arrivo di IGTV, una nuova app per pubblicare video lunghi fino a un’ora e ripresi in verticale. Basta scaricare l’app, accedere con l’account Instagram e si avrà accesso al primo tentativo dell’app del gruppo Facebook di combattere sul terreno di YouTube, quello dei video e dei contenuti realizzati dai creator. Chiunque potrà caricare video e lanciare il ...

Nadia Toffa scomparsa da Instagram - ma spunta una nuova foto : ecco chi l'ha diffusa : Una foto che avrebbe dovuto tranquillizzare i fan di Nadia Toffa e che invece rischia di sortire l'effetto contrario. L'ultimo scatto che la conduttrice de Le Iene ha pubblicato personalmente su Instagram, infatti, risale al 26 maggio scorso e i telespettatori sono molto in apprensione per le sue condizioni di salute. Roberto Cenci, noto autore e regista televisivo, ieri ha condiviso uno scatto in cui appare sorridente accanto a Nadia--La ...

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa su Instagram : La casa da single in affitto per 10mila euro al mese sul sito Idealista (270 metri quadri, nella residenza Hadid di CityLife, Milano). E la nuova casa, quella nella quale Fedez vivrà con la compagna Chiara Ferragni e il piccolo Leone, mostrata sui social. “New Home is almost ready”, scrive proprio Chiara sul suo profilo Instagram mostrando il soggiorno in un video. Per il momento, lei e la sua famiglia sono in hotel: aspettano che ...

Instagram Disattiva Utente : Ecco La Nuova Funzione : Su Instagram arriva la Nuova Funzione Disattiva Utente. Come funziona e a cosa serve la voce Disattiva Utente su Instagram? Come nascondere tutti i post di un Utente dal proprio feed di Instagram senza smettere di seguirlo con la Funzione Disattiva Utente Instagram Disattiva Utente Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza […]

Instagram e la nuova funzione che salverà le vostre amicizie (silenziandole) : Essere amici ai tempi di Instagram è una questione delicata. Che passa per la capacità di coccolare chi conosciamo con like, commenti e citazioni, ma anche di non farsi mai sorprendere annoiati dai continui post dei nostri amici. Un unfollow fatto per ripulire il nostro feed potrebbe infatti trasformarsi in un vero e proprio incidente diplomatico e rendere necessario un chiarimento. Ma come spiegheremo alla nostra amica che non la seguiamo più ...

Ariana Grande ha condiviso uno stralcio di una nuova canzone su Instagram : Sarà il prossimo singolo? The post Ariana Grande ha condiviso uno stralcio di una nuova canzone su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram - si prepara per annunciare nuova musica? : I fan ne sono convinti The post Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram, si prepara per annunciare nuova musica? appeared first on News Mtv Italia.

Twitter si aggiorna per la nuova privacy europea - Instagram in più introduce l'upload multiplo nelle Storie : In merito a Periscope , la piattaforma integrata per i live streaming, proprio come in corso d'opera nelle medesime ore per WhatsApp, Twitter ha comunicato l' elevazione dell'età minima - per l'uso ...