Inps | il 2 luglio la quattordicesima per pensionati a basso reddito

Blastingnews

: RT @INPS_it: #ProgettoArchimede master in #entrepreneurship finalizzati alla creazione di #startup: è possibile presentare domanda fino all… - startzai : RT @INPS_it: #ProgettoArchimede master in #entrepreneurship finalizzati alla creazione di #startup: è possibile presentare domanda fino all… - SimonaGabriell5 : RT @INPS_it: #ProgettoArchimede master in #entrepreneurship finalizzati alla creazione di #startup: è possibile presentare domanda fino all… - sportello_prev : RT @NormannoMessina: #Sicilia. Attivo dal 2 luglio il nuovo servizio di assistenza telefonica per accedere al Reddi… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ottime notizie per una platea di circa tre milioni e mezzo di quiescenti aVIDEO. Il 22018 arrivera' infatti laper moltiche hanno unentro i 9.894,69 o sotto i 13.192,92 euro. È quanto diffuso attraverso il messaggio n.2389 dell'che rivela i nuovi parametri per percepire la quota aggiuntiva in base aldel pensionato e agli anni di anzianita' contributiva. La quota aggiuntiva sara' infatti tra 336,00 e 655,00 euro e sara' elargita a chi è in pensione da lavoro privato, pubblico e autonomo che abbia compiuto il sessantaquattresimo anno entro i primi sei mesi dell'anno in corso, e il cui compenso non sconfini per una volta e mezzo il trattamento minimo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, che per il 2018 è di 507,42 euro. O due volte il minimo per i dipendenti e gli autonomi conentro i ...