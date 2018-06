Inizio d’estate fragliotta scoppiettante per squadre agonistiche e scuola vela

sportfair

: Il #21giugno ha ufficialmente inizio la bella stagione con il #solstizio d'estate, che quest'anno cade alle 12,07 i… - Agenzia_Ansa : Il #21giugno ha ufficialmente inizio la bella stagione con il #solstizio d'estate, che quest'anno cade alle 12,07 i… - WeCinema : #21giugno. È il #solstizio d'#Estate! ?? Salutiamo l’inizio della bella stagione assaporandone l’atmosfera con alcun… - xlivormortis : RT @BL00DAEGU: ciao ragazzi oggi è il 21 giugno ovvero il solstizio d'estate ovvero il giorno in cui ha avuto inizio la storia di questo ca… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il sodalizio presieduto da Giancarlo Mirandola inizia l’estate con leimpegnate in tantissimi eventi tra Optimist e Laser. Iniziati i corsi diSquadra Optimist Dopo il trionfo della squadra FragliaRiva al Trofeo Optimist d’Argento-3^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport disputato a Torbole, in cui per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il Trofeo Optimist d’Argento con la prestazione degna di nota di Mosè Bellomi (1° cadetto con ben 42 punti di vantaggio sul secondo) e l’ottima performance degli juniores che hanno occupato molte posizioni della top 10, i risultati fragliotti sono proseguiti a gonfie vele anche nei due giorni immediatamente successivi. In occasione della 34^ Due giorni Ledro Team Race, dopo 36 match il Team FragliaRiva 1 (Demurtas, Bellomi, Cesana, Mugnano) ha vinto davanti rispettivamente al Circolo ...