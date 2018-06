Industria | Di Maio | prossima settimana norma su delocalizzazioni

Ilva : Di Maio incontra Arcelor - ConfIndustria e associazioni ambientaliste. Volta buona? : Soddisfazione del numero uno di Mittal: 'Pronti a chiudere l'operazione entro il periodo concordato per essere operativi dal 1 luglio 2018'. Cauta fiducia dai sindacati. Ministro del Lavoro: 'Piano, ...

Ilva - Boccia (ConfIndustria) incontra Di Maio : “Vertice interlocutorio - non si e` parlato di riconversione” : Dopo aver incontrato i sindacati e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, in attesa del vertice con Ancelor Mittal, sul caso Ilva il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha voluto vedere anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “È stato un vertice interlocutorio”, ha rivendicato il numero uno degli industriali. Sulle decisioni, però, ancora tutto ‘congelato’, con Di ...

Di Maio : “Fermiamo le delocalizzazioni”. Ma ConfIndustria : basta titoli - ora passate ai fatti : Ci sono tante crisi aziendali nei territori dei comuni italiani», spiega il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video in diretta su Facebook. Il leader pentastellato mostra un faldone di documenti: «sono tutte crisi aziendali che mi sono state» segnalate in questi giorni, «tra cui la vertenza Ipercoop, Mercatone Uno...

Governo - Boccia (ConfIndustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Di Maio in tour ad Avellino : «Al Sud l'Industria del turismo» : «Il Sud deve diventare la più grande industria di turismo in Europa». Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, arrivando ad Avellino per...

Giovani Industria : "Di Maio ci ascolti" : 11.05 Il ministro del Lavoro,Di Maio,"ascolti la voce delle imprese".E' l'appello del presidente dei Giovani di ConfIndustria Rossi, che chiede partecipazione nel "processo decisionale","trasparenza e decisioni chiare, tempestive non ideologiche.Non saremo sempre d'accordo, ma parliamoci in maniera laica". "Al Governo del cambiamento noi diciamo: dove c'è cambiamento c'è sempre una opportunità.Noi ci siamo.Jobs Act? "Ha creato 850mila posti di ...

Di Maio : il candidato premier resta Conte ConfIndustria : da dove prendono risorse? : Sia Salvini che Di Maio ribadiscono che il nome del candidato premier resta quello di Giuseppe Conte nonostante la bufera scatenata dal suo curriculum. I mercati intanto sono preoccupati

ConfIndustria boccia la nascita del Governo Di Maio : Dialogo e collaborazione da parte di Confindustria con tutti i governi e le istituzioni, ma con “messaggi chiari”. I temi degli

ConfIndustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Perché Di Maio e Salvini devono concentrarsi sulla politica Industriale. L'opinione di Tria : Più interessante è l'obiettivo della flat tax, che coincide con l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale come condizione di una politica di crescita, soprattutto se si vede questo obiettivo ...