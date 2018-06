Indagine sul tumore al seno e terapia endovena

L’Indagine sulle ong non ha trovato niente di niente : La richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Palermo smentisce nettamente le accuse circolate in questi mesi, e anzi difende l'operato di chi soccorre i migranti The post L’indagine sulle ong non ha trovato niente di niente appeared first on Il Post.

Perché nella doppia Indagine sul caso Montante ci rimette l'autorevolezza : La commissione regionale antimafia in Sicilia indaga e convoca audizioni sul caso Montante. Nulla di male, verrebbe da dire. C’è però un problema. Se una commissione parlamentare si muove in parallelo a un’indagine giudiziaria in corso si crea inevitabilmente un gioco di rimandi fra l’una e l’altra

Migranti : nessun favoreggiamento - chiusa l'Indagine sulle Ong : nessun favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Non c'è alcuna prova di connivenze tra le Ong Sea Watch e Golfo Azzurro e i trafficanti libici. Con queste motivazioni la Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto dal gip l'archiviazione di due procedimenti penali a carico delle associazioni umanitarie.Una scelta, quella degli inquirenti del capoluogo, in contrasto con la linea seguita dai colleghi catanesi che hanno ipotizzato a ...

Migranti - archiviata a Palermo Indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch : “Nessun legame con trafficanti libici” : Nessun legame con i trafficanti libici di esseri umani né favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha archiviato l’indagine a carico delle ong Golfo Azzurro e Sea Watch, accogliendo la richiesta della Distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. L'articolo Migranti, archiviata a Palermo indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch: ...

Caso Parma - le ultime novità sull’Indagine legata agli “sms” ai calciatori del Cittadella : Parma al centro di un’inchiesta a causa di alcuni sms finiti nel mirino dopo la denuncia dei dirigenti del Cittadella Il Caso Parma sembra viaggiare verso l’archiviazione. E’ questa la notizia trapelata nelle ultime ore dalla Gazzetta dello sport, dopo l’inchiesta che ha visto coinvolto il club emiliano a seguito di alcuni sms di Ceravolo e Calaiò ai calciatori del Cittadella. Il tono di tali messaggi è stato ironico ...

TopNews. Big Data - Antitrust : primi risultati dell'Indagine - focus sugli utenti online : A tutti i principali operatori dell'economia digitale sono state inviate dettagliate richieste di informazioni. L'Antitrust ha svolto un'indagine sugli utenti dei servizi online affrontando tre ...

Il Parma sull'Indagine della procura federale : "Noi corretti" : Il Parma Calcio 1913 'desidera rassicurare e tranquillizzare con forza i propri tifosi e nutre la massima fiducia sul fatto che quest'indagine certificherà ulteriormente come la terza promozione ...

Big Data - arrivano i primi risultati dell'Indagine AGCM : Nel corso della prima fase, spiega l'AGCM, sono stati interpellati alcuni dei protagonisti dell'economia digitale , i cosiddetti Over-The-Top , OTT, , imprese operanti in alcuni settori fortemente ...

Lodi - annegata in piscina : Indagine per omicidio. «Lividi sul corpo» : Si indaga per omicidio: proseguono senza sosta le indagini sul mistero della 35enne Josephine Odijie trovata morta annegata in una piscina a Cavacurta di Castel Gerundo (Lodi). Sono stati...

Sono in corso perquisizioni in provincia di Trapani per un’Indagine sul boss mafioso Matteo Messina Denaro : Da questa mattina Sono in corso in provincia di Trapani, Sicilia, diverse perquisizioni della polizia ordinate nell’ambito di un’indagine sul mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Le perquisizioni Sono state disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in diversi comuni della The post Sono in corso perquisizioni in provincia di Trapani per un’indagine sul boss mafioso Matteo Messina Denaro appeared first on Il Post.

Il nuovo ministro dell'ambiente Sergio Costa ha guidato l'Indagine sulla Terra dei Fuochi : Sergio Costa è nato a Napoli nel 1959. Si è laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici inTerrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la piana agricola del Casertano al confine ...

Gaza : la bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri” - sulla morte di Layla Indagine penale : Gaza: la bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri”, sulla morte di Layla indagine penale La autorità palestinesi della Striscia di Gaza hanno ordinato una inchiesta sul caso della bimba giunta cadavere in ospedale dopo gli scontri con gli israeliani in cui hanno perso al vita oltre cento persone. I genitori avevano sostenuto che […] L'articolo Gaza: la bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri”, sulla morte di Layla indagine penale ...