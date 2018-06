Incidente stradale a Roma | morti giovane chef stellato e un' amica

Roma - morto in un Incidente stradale lo chef Alessandro Narducci - : Il cuoco stellato 29enne e la sua fidanzata 25enne hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiavano e una macchina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo tornava a casa ...

Roma. Morto in un Incidente stradale l’architetto Massimiliano Milotti : Anni addietro era stato arrestato per avere investito una ragazza sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, dopo essere uscito sotto

Cambogia : il principe Ranariddh gravemente ferito in Incidente stradale - morta la moglie : L’auto sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata con un taxi che viaggiava nella direzione opposta. Lo schianto non ha dato scampo a Ouk Phalla. Norodom Ranariddh è ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Astral : chiuso per Incidente tratto stradale Cassia Bis : Roma: disagi alla circolazione Roma- Di seguito quanto comunicato dal servizio Astral Infomobilità. Temporaneamente chiusa la strada regionale Cassia Bis a causa di un grave incidente verificatosi al km 4+000. Disagi alla circolazione tra Formello e La Giustiniana in entrambe le direzioni. L'articolo Astral: chiuso per incidente tratto stradale Cassia Bis proviene da RomaDailyNews.

Roma - Noemi Carrozza è morta in un Incidente stradale : il cordoglio di Federnuoto : Lutto nel mondo dello sport. La campionessa di nuoto sincronizzato Noemi Carrozza è deceduta in un incidente stradale a Ostia, nota localita' sul litorale Romano. L'atleta avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre 2018. La triste notizia è stata diffusa dalla Federnuoto che, mediante il suo sito web, ha espresso le condoglianze ai familiari, alla societa' e agli amici della Carrozza. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è ...

Simulò Incidente stradale per uccidere il padre : arrestato ragazzo di 25 anni : Un giovane di 25 anni è stato tratto in arresto a Foggia per aver ucciso il padre, investendolo con l'automobile e poi simulando un incidente.Continua a leggere

Ambulanza ed equipaggio sequestrati dopo un Incidente stradale - follia a Napoli : follia a Napoli dove è avvenuto un vero e proprio sequestro d' Ambulanza all'ospedale Loreto Mare . L'ammalato era ancora sulla lettiga del 118 quando si sono avvicinati all'improvviso alcuni uomini a ...

Roma - Incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Si trasferisce in Germania per trovare lavoro : muore a 22 anni in un Incidente stradale : Tra rabbia e dolore, la comunità di Monteroni attende il ritorno a casa della salma di Mattia Renis, l'operaio di 22 anni morto venerdì scorso in Germania, in un tragico incidente stradale. Sarà l'...