Incidente auto-moto | morto lo chef Alessandro Narducci

Incidente a Messina : bimbo di 4 anni travolto da un’auto - è grave in ospedale : Un bambino di quattro anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni: secondo quanto emerso, il piccolo è stato investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina. Attualmente si trova ricoverato al Policlinico di Messina.Continua a leggere

Mestre - Incidente in tangenziale/ Maxi tamponamento fra 6 auto e un tir : tutti illesi ma traffico in tilt : Mestre, incidente in tangenziale, Maxi tamponamento fra 6 auto e un tir: tutti illesi ma traffico in tilt. E' accaduto questa mattina poco dopo le 08:30: code chilometriche dopo lo scontro(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:06:00 GMT)

Panda in retromarcia "scavalca" altra auto : singolare Incidente : Definire "singolare" l'incidente avvenuto mercoledì sera a Pinerolo, in provincia di Torino, è fin poco. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. In via Saluzzo...

Nuoto sincronizzato - autopsia sul corpo di Noemi Carrozza : morte dovuta a un trauma - Incidente dovuto all’asfalto? : Oggi si sono celebrati i funerali di Noemi Carrozza, azzurra del Nuoto sincronizzato purtroppo deceduta venerdì scorso in seguito a un incidente stradale avuto mentre guidava il suo scooter. L’autopsia sul corpo della 21enne ha rivelato che le ferite sul corpo dell’atleta sarebbero compatibili con un trauma, escludendo dunque un malore o un colpo di sonno. I testimoni confermano che al momento dell’incidente non c’erano ...

Spaventoso Incidente in tangenziale : tir piomba su tre auto - un morto e 10 feriti : Spaventoso incidente a Mestre, 10 persone ferite ed una deceduta . I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con i sanitari per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte in un Spaventoso ...

Biella - Incidente tra moto e auto : morto centauro di 55 anni/ Ultime notizie - Sandigliano : è morto sul colpo : Biella, incidente tra moto e auto: morto centauro di 55 anni. Ultime notizie, Sandigliano: il motociclista è morto sul colpo, in corso rilievi per ricostruire la dinamica(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Auto caduta dal ponte del traghetto a Napoli : a guidarla era un agente di polizia. Ecco come è avvenuto l'Incidente : È un agente della Polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'Auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il...

Incidente su traghetto a Napoli : auto schiaccia due persone - un morto e una donna ferita : Grave Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L'imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo,...

