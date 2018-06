In viaggio sul trenino dei turisti per Enjoy Albisole | il calendario estivo

Arriva App Nugo - tutto il viaggio sullo smartphone : Pianificare un intero viaggio via smartphone combinando e integrando i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi: treni, metro, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi e sosta dell'auto.

Immaturi - Il viaggio/ Sul 20 il film di Paolo Genovese (oggi - 22 giugno 2018) : Immaturi - Il viaggio, 20: stasera in onda il film di Paolo Genovese con nel cast Raoul Bova, Ricky Memphis, Barbara Bobulova e Ambra Angiolini. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Post Traumatic di Mike Shinoda è un viaggio sul ricordo senza sofferenza : audio dell’album per Chester Bennington : Post Traumatic di Mike Shinoda elabora il lutto per la perdita di un grande amico. Si tratta del disco che il braccio destro del frontman dei Linkin Park ha voluto rilasciare a meno di un anno dalla tragica scomparsa di Chester Bennington, con il quale compie il suo viaggio per il superamento del dolore. Con il nuovo album, l'artista ha voluto allontanarsi dal dolore provato per la perdita dell'amico e collega, provando a uscire dalle ...

Sulle orme di Goethe - termina a Messina il viaggio di Vienna Cammarota : 150 borghi attraversati - 2700 chilometri a piedi - 300 giorni - di cui 130 trascorsi a camminare : “La Sicilia è una mamma che allarga le braccia per accogliere i suoi figli. E’ un territorio vero, cambiato e ci sono state anche modifiche in alcune città. Ad esempio non sono riuscita a trovare la Messina antica. Mi sono commossa a Licata dove i ragazzi mi hanno accolta al Guglielmo Marconi. Tante persone mi chiedono il perché del viaggio. Io sono una Guida Ambientale e Goethe ha fatto quello che fa una Guida Ambientale Escursionistica, ...

Roma - viaggio da incubo sull’Italo per Termini : passeggeri bloccati per 5 ore e costretti a camminare in galleria : viaggio da incubo quello dei passeggeri del treno Italo 9989, partito da Milano ieri e diretto a Roma Termini. Il convoglio si è bloccato prima di arrivare nella capitale, all’altezza di Riano, per un guasto definito “irreparabile”. I viaggiatori sono rimasti bloccati per quasi cinque ore ore, costretti a dividersi l’acqua che avevano dietro. Solo a notte inoltrata i passeggeri sono stati accompagnati su un altro ...

Sale la tensione tra Francia e Italia sul caso Aquarius : ministro Tria annulla viaggio a Parigi : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro previsto con il suo omologo francese Bruno Le Maire. Il ministro francese: "la visita è stata annullata su richiesta degli Italiani e la cosa ci dispiace: ci sono molti argomenti da discutere con l’Italia in particolare nella prospettiva del Consiglio europeo di fine giugno".Continua a leggere

A Genova il varo del gigante dei mari : viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema - piscine e spa. Salpate a bordo : Si tratta della più grande nave da crociera mai realizzata in Italia. Si chiama Msc Seaview e ospita 5.331 persone, più 1.413 unità dell’equipaggio. Al suo interno ci sono piscine, aree relax, piste da bowling, sale da gioco, un cinema e un’area per i concerti. Il varo del “gigante dei mari” è stato fatto a Genova. L'articolo A Genova il varo del gigante dei mari: viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema, ...

Filippa Lagerback - la clamorosa accusa sulla figlia. viaggio di nozze rovinato - lei sbrocca e reagisce così : I social colpiscono duro Filippa Lagerback e Daniele Bossari , ma stavolta la presentatrice svedese non tace. In Viaggio di nozze dopo il matrimonio-evento a misura di Instagram , i due volti della tv ...

Servizio volontariato europeo - il viaggio di Silvia sulle sponde del Mar Nero : Partire o non partire? Su questa questione di parvenza shakespeariana si divide attualmente una parte importante della comunità giovanile italiana. Silvia si mette dalla parte di tutti coloro che hanno optato per la prima scelta. Beninteso, non ha nulla in contrario con chi invece ha scelto di rimanere. Sono entrambe decisioni che richiedono all’individuo una certa dose di coraggio. Nonostante l’interesse per un’esperienza all’estero, per ...

DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK/ La replica alle critiche sul viaggio di nozze : "Stiamo andando oltre" : DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK proseguono il viaggio di nozze in Marocco: le critiche di una follower e la risposta pungente della neo-signora BOSSARI.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:36:00 GMT)

Mirandola - il bimbo ritrovato : s'indaga sul viaggio fino a Comacchio : Il procuratore Lucia Musti: 'Faremo luce sulle ragioni che hanno spinto il piccolo ad allontanarsi volontariamente'

TV - Rai1 : “Linea Verde” - viaggio nel Sultanato dell’Oman : Domenica 27 maggio puntata speciale di “Linea Verde“, eccezionalmente fuori dai confini italiani per raccontare un paese da sogno: il Sultanato dell’Oman. Un viaggio in un territorio incredibile, fatto di coste pescose e deserti incontaminati, di città millenarie e spettacolari cime montuose. Sin dal neolitico l’essere umano ha cercato di domare una natura impervia per ricavarne risorse agricole e praticare l’allevamento, ma ...

Comunicare l’antico : un viaggio sulle rotte del sacro nella Sicilia dei Greci : 1/6 ...

Falcone e Borsellino - il viaggio degli studenti sulla Nave della legalità : “La mafia è meno teatrale - oggi agisce nell’ombra” : Migliaia di studenti sono salpati sulla Nave della legalità diretti a Palermo per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a 26 anni dal loro assassinio. “Non vediamo più la teatralità e la violenza che l’ha contraddistinta, ma la mafia c’è, opera sottobanco nei settori legati all’economia” dicono. “Falcone e Borsellino ci insegnano che la giustizia va preservata”. L'articolo Falcone e ...