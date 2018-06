In mostra le maglie delle nazionali

Calcio-mania - in mostra maglie nazionali : E' "Tutte le maglie del mondo", dall'1 al 31 luglio al Palp di Pontedera , Pisa, , la mostra che raccoglie le 211 divise delle nazionali di calcio, realizzata dalla collezione di Simone Panizzi con l'...

Milano Design Week - una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike : La mostra sarà solo una delle attrazioni dell'evento "Brothers of the world" organizzato da Nike per la Milano Design Week 2018