In duemila per Salvini a Marina di Massa «Macron? Ha ecceduto in champagne» - Foto

Niente vacanze per il volo cancellato : Ryanair condannata a pagare duemila euro di risarcimento a una coppia : duemila euro di risarcimento complessivo per una coppia salentina che aveva saltato le vacanze in Portogallo per cola di un volo cancellato: la notizia viene da Lecce, dove il Giudice di Pace ha ...

Vedi Napoli... e poi Oslo. duemila chilometri alla ricerca del tempo perduto - Video : Ma il fascino di Oslo sono soprattutto le sue strade animate, gli artisti di strada che improvvisano spettacoli nei tanti parchi, il verde che invade la città, i fiori profumatissimi, il mare che si ...

Pompei - scoperte iscrizioni elettorali di duemila anni fa : "Votate per Caio Cuspio come edile", "Date la vostra preferenza a Lucio Caio Secondo", queste iscrizioni spiccano a Pompei risalenti al primo secolo dopo Cristo. Anche duemila anni fa, come oggi, le campagne elettorali erano importanti. Ecco la nuova scoperta nel Parco Archeologico di Pompei.Continua a leggere

Rovigo - crocifisso come Gesù duemila anni fa/ Scoperto in Veneto il secondo caso al mondo : I resti di un uomo risalenti all'epoca romana proverebbero che sia stato crocifisso, sarebbe il secondo caso al mondo esistente che proverebbe la morte in tale modo(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Crocifisso come Gesù - duemila anni fa : il secondo caso al mondo scoperto in Veneto : ROVIGO - È stato messo in croce dai Romani come Gesù , l'uomo di 2.000 anni fa ritrovato in una sepoltura anonima e isolata vicino a Rovigo : secondo caso documentato al mondo di una crocifissione d'...

Crocifisso come Gesù - duemila anni fa : il secondo caso al mondo scoperto in Veneto : ROVIGO - È stato messo in croce dai Romani come Gesù , l'uomo di 2.000 anni fa ritrovato in una sepoltura anonima e isolata vicino a Rovigo : secondo caso documentato al mondo di una crocifissione d'...

Ama - boom di multe a chi sporca : duemila al mese per rifiuti in strada e sosta davanti ai cassonetti : L'infrazione più ricorrente è la sosta davanti ai cassonetti, che impedisce ai mezzi dell'Ama di svuotarli. Ma tra le infrazioni più comuni al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ...

Lavoro - Arma dei Carabinieri : online il bando di concorso per duemila aspiranti Allievi : È online sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per il reclutamento di duemila Allievi dell'Arma dei Carabinieri, aperto anche ai civili e ai minorenni. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 16 maggio fino al 14 giugno: ecco i requisiti e i consigli su come prepararsi alle prove d'esame.Continua a leggere

Adelio Gregori è il candidato alla carica di sindaco per la lista Obiettivo Vallerano duemila18 : Gregori, 38 anni, è una persona apprezzata e stimata nella comunità valleranese, anche per il suo impegno decennale profuso nel mondo del volontariato. Intorno alla sua figura, si è subito creato un ...

duemila poliziotti in più per la Svizzera - Pierre Maudet : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

duemila maestre non avranno più la cattedra perché hanno perso un ricorso : Duemila maestre e maestri senza laurea e con il diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002 perderanno la cattedra fissa. E' arrivato il parere dell'avvocatura di Stato su una sentenza del Consiglio di Stato, che nel dicembre 2017, aveva escluso dalle graduatorie ad esaurimento (Gae), chi non è in possesso della laurea e del diploma della scuola di specializzazione. L'effetto è immediato per i circa ...