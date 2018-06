laragnatelanews

: In aumento la diffusione degli Smartwatch, la vera 'rivoluzione' dei prossimi anni - - evyna : In aumento la diffusione degli Smartwatch, la vera 'rivoluzione' dei prossimi anni - - sognando7 : Diffusione dei #social in aumento nei primi tre mesi del 2018. Leggi sotto da @hootsuite @CuoreMarketing… - CuoreMarketing : Le statistiche di @wearesocial e @hootsuite mostrano che la diffusione dei social media è in aumento, come il numer… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il Mercato Hi-tech è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da proporre e diffondere. Gli smartphone, cellulari, device o come li si vuole chiamare, hanno raggiunto un grado ditale, da rendere – di fatto – la domanda ai minimi livelli perché Satura. Viene riservata la vendita, praticamente al rinnovo, a trovare i nuovi e più potenti prodotti che possano soddisfare le esigenze sempre maggiori e le funzionalità, sempre più specifiche, dei singoli smartphone/Phablet. Insieme agli smartphone c’è un Mercato in ascesa. Tutto ciò che gira intorno ai Device, cuffie bluetooth, collegamenti ad impianti di allarme in remote, utilizzo dei medesimi per acquisti e controllo di gestione della famiglia. Sempre in campo dell’innovazione ci sono oggi nuovi prodotti che si stanno sempre più diffondendo. Questi sono gli smarwatch. Questi sono sicuramente un ...