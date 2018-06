In attesa del reddito di cittadinanza | ecco i numeri di quello di inclusione

Taormina - grande attesa per “Geografie sentimentali” : la mostra delle mappe storiche della Sicilia e del Mediterraneo : Secolari mappe e vetusti atlanti della Trinacria: sono autentici capolavori da esposizione le incisioni custodite nella Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina. Merito di cartografi raffinati, chiamati a tradurre in segni codificati le rotte di terre e di mare che hanno segnato l’umana avventura mediterranea. E “Geografie sentimentali” è il titolo della grande mostra allestita da domenica 24 giugno a domenica 8 luglio a ...

Annunciati i concerti dei Maneskin in Europa - le prime date tra Spagna e Germania in attesa dell’album di inediti : Due concerti dei Maneskin in Europa in attesa del nuovo album e il tour invernale: la band rivelazione di X Factor 11 è pronta al debutto europeo, dopo il successo registrato nel nostro Paese nel tour nei club italiani. I Maneskin saranno in tour quest'estate in Europa, e partiranno proprio il 23 giugno dall'Hurricane Festival di Scheeßel in Germania per la prima data europea, una rassegna musicale da più di vent'anni ospita grandi artisti da ...

Annunciate le sei coppie di Temptation Island 2018 : niente tronisti e primo falò in attesa della messa in onda : I fan di Uomini e donne e del trono classico sembra che quest'anno dovranno fare a meno delle loro amate coppie in Temptation Island 2018. La nuova edizione del reality estivo sui sentimenti si prepara a tornare dal 5 luglio (data ancora non confermata ufficialmente) su Canale 5 in prime time ma proprio in questi giorni le coppie di Temptation Island 2018 sono partite per la Sardegna. La prima settimana sta per terminare e fidanzati e ...

Milan in attesa della sentenza si tratta a Londra con il nuovo acquirente : MilanO - In attesa della sentenza Uefa che potrebbe escluderlo dalla prossima edizione dell'Europa League, attesa a breve, il Milan pensa comunque al suo futuro. Oltre a prepararsi all'eventuale ...

La Bonaccorti contro la Raggi : "In attesa delle pecore - abbiamo i cinghiali tra l'immondizia" : Che la Città Eterna non stia vivendo il suo momento di massimo splendore è cosa nota. Così come è risaputo il fatto che le strade della capitale siano costellate di buche di spazzatura . E di topi e ...

Migranti - la Diciotti ancora al largo di Malta in attesa del porto sicuro. A bordo anche i 42 sopravvissuti al naufragio di una settimana fa : Ci sono 42 persone, sopravvissute ad un naufragio, che hanno visto morire amici e familiari i cui corpi sono stati abbandonati in mare da chi li ha soccorsi, che dopo una settimana - il naufragio è ...

Nave della Guardia Costiera con 522 migranti bloccata al largo. "Siamo in attesa di un porto" : Naviga ancora avanti e indietro, in attesa di istruzioni da parte del ministero dell'Interno, la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 522 profughi salvati da diversi mercantili e dalla Trenton della Us navy. Il destino della Nave "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio", fanno sapere dalla Guardia Costiera di Roma. "Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la ...

Serie A - tutte le date della prossima stagione : è già grande attesa : Prenderà il via il prossimo 19 agosto il campionato di Serie A 2018/2019. Sono 3 i turni infrasettimanali introdotti nel calendario: il 26 settembre, il 26 dicembre e il 3 aprile. E’ quanto ha ufficializzato oggi la Lega di Serie A. Sei le soste previste: il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo per gli impegni della nazionale, oltre ad altre 2 soste il 6 e il 13 gennaio. L’ultima giornata di campionato è prevista ...

Migranti - Salvini : «Due Ong al largo della Libia in attesa di migranti? Non attraccherete in Italia» : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell?Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della...

THEGIORNALISTI/ Presentano il loro nuovo singolo in attesa dell'album e del tour autunnale (Radio Italia Live) : THEGIORNALISTI saranno ospiti del Radio Italia Live da piazza Duomo di Milano: la band propone il suo nuovo singolo, in attesa dell'album e del tour autunnale.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:59:00 GMT)

GIANNI MORANDI/ Grande attesa per il ritorno della sua fiction "Isola di Pietro 2" (Radio Italia Live) : GIANNI MORANDI, dopo aver preso parte come ospite a Radio Italia Live, si appresta a ricominciare con la fiction che sta segnando per lui una seconda giovinezza.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:10:00 GMT)