Imprese | Confartigianato Lombardia | Massetti riconfermato alla presidenza

Imprese : accesso al credito più facile - siglato accordo Confartigianato Sicilia-Federfidi (2) : (AdnKronos) - Confartigianato istituirà presso la sede di ciascuna associazione territoriale l’attivazione di un 'Credit Point Federfidi' per l’istruttoria delle pratiche di finanziamento. Federfidi, da parte sua, contribuirà alla formazione dei funzionari di Confartigianato per consentire l’attivaz

Imprese : accesso al credito più facile - siglato accordo Confartigianato Sicilia-Federfidi : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Confartigianato Imprese Sicilia e Federfidi hanno siglato, questa mattina, a Palermo, un accordo per favorire l’accesso al credito di artigiani e piccole e medie Imprese. Da oggi il percorso in banca sarà più snello grazie all’intervento di Confidi (il consorzio di Fede

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% Imprese Veneto ospita studenti per alternanza : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) – ‘Una cosa è certa, nell’impegno a riallineare un sistema formativo disallineato e rafforzare il sistema dell’alternanza Scuola lavoro, il Veneto è leader in Italia”. Commenta così Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato imprese Veneto i dati dell’osservatorio di Confartigianato imprese Veneto su alternanza Scuola lavoro che vedono la regione primeggiare nella ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% Imprese Veneto ospita studenti per alternanza (2) : (AdnKronos) – In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza Scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all’11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,8%) e delle Costruzioni (8,1%). ‘E’ a livello provinciale che le statistiche venete toccano i massimi -commenta Bonomo-. ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% Imprese Veneto ospita studenti per alternanza (3) : (AdnKronos) – Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. ‘Due sono in particolare le criticità che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o è in formazione e contemporaneamente lavora, quota che è quasi un quarto del 14,6% rilevato nell’Unione europea. Nel confronto tra i ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% Imprese Veneto ospita studenti per alternanza (4) : (AdnKronos) – “Un’intesa che, ponendosi in linea di continuità con quella sull’apprendistato duale del primo settembre 2016, segna un nuovo protagonismo delle parti sociali regionali su temi, che seppure diversi da quelli che tradizionalmente hanno impegnato la contrattazione regionale, vengono riconosciuti come strategici per favorire le politiche di innovazione territoriale, l’aumento della produttività e della ...