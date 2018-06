ilfoglio

(Di venerdì 22 giugno 2018) Scrivono che "l’appuntamento con la Ministra Grillo si terrà a breve". Scrivono che l'obiettivo è uno solo e prioritario, "dobbiamo a tutti i costi riuscire a far accedere ogni bambino a scuola e a far togliere l’inutile pressione data dalle sanzioni". Scrivono che "il percorso per raggiungere l’obi