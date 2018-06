Il Time dedica la copertina alla crisi al confine tra Usa e Messico

Time dedica copertina a crisi migranti : ANSA, - WASHINGTON, 21 GIU - La ormai iconica immagine della bimba separata dai genitori che si dispera in lacrime e il presidente Donald Trump che la guarda. Cosi' Time magazine illustra nella ...

Time dedica la copertina alla 'crisi dei migranti' : La ormai iconica immagine della bimba separata dai genitori che si dispera in lacrime e il presidente Donald Trump che la guarda. Cosi' Time magazine illustra nella copertina della sua prossime ...

Niall Horan a Sydney dedica il concerto alle vitTime di Manchester e duetta con Maren Morris (video) : Niall Horan a Sydney per il Flicker World Tour 2018: il cantante irlandese ha dato il via alla leg australiana di concerti, per una tournée che ora lo vedrà impegnato all'est tra Giappone, Filippine, Australia e successivamente Nord e Sud America. Durante il concerto a Sydney il 5 giugno, Niall ha fatto un gesto che ha emozionato tutti i presenti alla Qudos Bank Arena: tra una canzone è l'altra, il cantante si è interrotto per ricordare la ...

Una serata dedicata alla sicurezza stradale tra musica e diverTimento : ... non mancheranno musica e spettacoli per far capire ai giovani che insieme con i problemi seri quelli della spensieratezza e del divertimento non devono mai mancare. Piazza Prefettura, a Bari, dal ...

Heysel - Torino dedica una piazza alle 39 vitTime : Torino ricorda la tragedia dell'Heysel dedicando una piazza alle 39 vittime degli scontri tra tifosi avenuti nella finale di Coppa dei Campioni di calcio del 29 maggio 1985. L'intitolazione nel ...

Ariana Grande : la cantante mostra il tatuaggio a forma di ape dedicato alle vitTime di Manchester : "Forever" The post Ariana Grande: la cantante mostra il tatuaggio a forma di ape dedicato alle vittime di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Torino dedica piazza a vitTime stadio Heysel : Torino dedica la piazzetta compresa tra lungo Dora Agrigento e strada del Fortino alle vittime dello stadio Heysel. La cerimonia di intitolazione domani mattina nella biblioteca civica ‘Italo Calvino’ dove, dal 29 maggio al 30 giugno, sarà esposta la mostra ‘Per non dimenticare Heysel’ di Massimo Tadolini. Alla manifestazione sono attesi il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Versaci, il presidente della ...

Una giornata dedicata al fitness - e al diverTimento - : Un sabato diverso? Una giornata con le amiche, per fare sport, ballare e divertirsi, il tutto gratuitamente. È quello che accade a Milano, sabato 19 maggio grazie ad Adidas, che organizza una serie di attività aperte a tutti per il lancio della nuova ...