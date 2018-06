Il super yacht firmato Porsche realizzato in collaborazione con l’italiana

Boat Show 2018 – Le novità extralusso di Sanlorenzo : yacht e superyacht da sogno [GALLERY] : Le novità Sanlorenzo ai Boat Show 2018. I nuovi SL102, SX76 e 500Exp debutteranno al Cannes yachting Festival, al Salone nautico di Genova e al Monaco yacht Show Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, si prepara ai Boat Show 2018 con importanti novità. Con la determinazione che da sempre la contraddistingue e lo sguardo volto verso il futuro, l’azienda ancora una volta spinge un po’ più in là i ...

Sorpresa in mare - a Ostia arrivano gli yacht superlusso di Paul Allen e Beyonce : Il Tatoosh è un 92 metri ed è solo il 43/mo più grande superyacht del mondo. Allen lo usa per le gite brevi, possedendo un 127 metri, l'Octopus, tra i primi 5 più grandi in tutto il mondo e tra i più ...

Loro Piana superyacht Regatta : splendida vittoria per My Song e Savannah : Loro Piana Superyacht Regatta: vincono My Song e Savannah La Sardegna ha offerto il suo volto migliore, con sole e vento di Maestrale per l’ultima giornata della Loro Piana Superyacht Regatta. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Loro Piana, ha visto vincitori dell’undicesima edizione My Song in classe A mentre Savannah, alla sua prima partecipazione, ha trionfato nella classe ...

WHY by Hermess - il super yacht di lusso diventa una villa galleggiante [FOTO e VIDEO] : Il concept frutto della collaborazione e tra Hermès Yachts e Wally Yachts WHY si presenta come un’isola galleggiante dotata di ogni sfizio e lusso Un concept di un super Yacht di lusso pensato per offrire la versatilità e la comodità di una villa galleggiante: è questo la strabiliante frutto della collaborazione e tra Hermès Yachts e Wally Yachts che hanno creato una joint venture chiamata WHY (Wally Hermes Yacht), nome utilizzato anche per ...

Benetti M/Y Blake - varato a Viareggio il nuovo super yacht per crociere da sogno [FOTO] : Lungo ben 50 metri, questo Mega yacht Full Custom offre 4 stanze da letto, due saloni e un grande appartamento con balcone per l’armatore E’ stato varato a Viareggio davanti 300 ospiti il nuovo super yacht Benetti M/Y Blake, sviluppato per lunghe crociere nel massimo lusso e confort. Lungo ben 50 metri, questo Mega yacht Full Custom vanta uno scafo in vetroresina e sovrastruttura in alluminio, mentre dal punto di vista dei propulsori sfrutta due ...

Scoperto al marina di Porto Cervo un giro 'in nero' degli ormeggi per i superyacht : PRIMAPRESS, - Porto Cervo - Scoperto in Costa Smeralda un giro di corruzione che riguarderebbe la gestione del marina operato dalla Porto Cervo Srl. La denuncia è arrivata dalla holding di Porto Cervo ...

World superyacht Awards 2018 – La vittoria al CRN M/Y Constance 60 metri : CRN M/Y Constance 60 metri vince ai World Superyacht Awards 2018 CRN vince ai prestigiosi World Superyacht Awards 2018 con M/Y Constance 60 metri, aggiudicandosi il Voyager’s Award, che premia l’itinerario di navigazione più spettacolare realizzato nel 2017. Organizzato dal gruppo editoriale Boat International Media nell’elegante cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, l’evento celebra l’eccellenza del mondo nautico, coinvolgendo Armatori e ...

Vela – Maxi Yacht Capri Trophy : superNikka è pronto per il debutto stagionale : SuperNikka, il Vismara Mills 62 RC armato e timonato è pronto a prendere il via con il primo appuntamento del Maxi Yacht Capri Trophy Tre eventi “al top della gamma”, per una quarta, attesa stagione di regate: il 2018 di SuperNikka, il Vismara Mills 62 RC armato e timonato dall’imprenditore pisano Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD dell’azienda nutraceutica Pharmanutra, è pronto a prendere il via con il primo appuntamento della serie, il Maxi ...

Spadolini svela il concept del Rosetti 85m. La 'nave appoggio' diventa un super yacht extralusso : FIRENZE - Il mondo dorato dei super yacht e mega yacht è una sorta di miniera tutta da scoprire, all'interno della quale brillano come gemme lo stile e l'hi-tech del miglior made...

Range Rover 6×6 superyacht Tender - il Suv da yacht : Nella quasi cinquantennale storia della Range Rover non c’era mai stata una versione 6×6, a meno che qualche pazzo non ne abbia costruita una negli anni Ottanta nel suo garage e l’abbia tenuta per sé. Dal 1970 a oggi, attraverso quattro generazione, la Range Rover è sempre stata simbolo del fuoristrada più lussuoso, un ruolo che successivamente ha dovuto condividere con la Classe G e più di recente con qualche altro modello. ...