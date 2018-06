Il sovranismo che vuole uccidere l' Europa

ilfoglio

: Il sovranismo di Salvini si ferma su Regeni - HuffPostItalia : Il sovranismo di Salvini si ferma su Regeni - agabbia : RT @pbecchi: Per la prima volta abbiamo rivendicato di essere uno Stato sovrano che decide su chi entra sul proprio territorio. #Aquarius o… - GioPlastino : @Aledange @1giornodapecora Il Nazionalismo di fine 800 e del primo 900 per fortuna c'entra pochissimo o niente con… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) O di qua o di là. Per uno strano scherzo del destino, il mini summit sull’immigrazione convocato domenica prossima a Bruxelles dalla Commissione europea potrebbe diventare un’occasione straordinaria per permettere a Luigi Di Maio, a Matteo Salvini e a Giuseppe Conte di capire, in modo informale, dis