“Il reddito di cittadinanza funzionerà così” Le parole di Luigi Di Maio

(Di venerdì 22 giugno 2018) Se c’è un punto sul quale più degli altri hanno insistito gli esponenti del Movimento Cinque Stelle nel corso dell’ultima campagna elettorale, quello è sicuramente il cosiddetto “di”, provvedimento che tanti cittadini italiani attendono con ansia ora che il governo Conte ha visto luce. Un argomento sul quale è tornato in queste ore proprio il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economicoDi, che non molla l’idea di realizzarlo il prima possibile. La novità è il funzionamento del meccanismo che il leader pentastellato ha in mente: corrispondere ildia chi, in cambio della somma, fornisce otto ore lavorative settimanali gratuite di pubblica utilità. L’obiettivo non è “dare soldi a qualcuno per starsene sul divano, ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro, ora ti è chiesto un ...