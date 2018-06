Il realismo di Tria gela Di Maio e Salvini |  «Nel 2018 solo interventi a costo zero»

ilsole24ore

: RT @Matteo_LT: Un’altra “botta” di #realismo, alle mirabolanti promesse di #Lega e #M5S, arriva dal Ministro dell’Economia #Tria che dichia… - paci_franca : RT @Matteo_LT: Un’altra “botta” di #realismo, alle mirabolanti promesse di #Lega e #M5S, arriva dal Ministro dell’Economia #Tria che dichia… - gagliardi_andr : Il realismo di #Tria gela #DiMaio e #Salvini:?«Nel 2018 solo interventi a costo zero» - bb91687509 : RT @Matteo_LT: Un’altra “botta” di #realismo, alle mirabolanti promesse di #Lega e #M5S, arriva dal Ministro dell’Economia #Tria che dichia… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) I «giochi per quest’anno sono quasi fatti», glipossibili sono quelli «che non hanno costi ma sono importantissimi per far decollare gli investimenti pubblici», e un peso...