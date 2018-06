Il prete schiaffeggia il neonato al battesimo | esplode la polemica

today

: RT @LeveHome: #sconvolgente un vecchio rincoglionito vestito da #prete schiaffeggia un #bimbo di neanche un anno. #assurdo #PapaFrancesco s… - ferruccio_zara : RT @LeveHome: #sconvolgente un vecchio rincoglionito vestito da #prete schiaffeggia un #bimbo di neanche un anno. #assurdo #PapaFrancesco s… - cinziaer : Prete schiaffeggia bimbo durante battesimo - Diariodelweb : Siamo in Francia: un prete schiaffeggia un neonato durante la celebrazione del battesimo. Il video sta facendo il g… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Uno schiaffo troppo forte per un bimbo poco più che, oltretutto dato da un. Ha creato sconcerto e polemiche in Francia (e non solo) l'episodio avvenuto in Martinica, nelle...